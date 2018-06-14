По данным исследований, скорость таяния льда в Арктике выросла в 3 раза.
Новые исследования показали, что скорость таяния льда в Арктике выросла в 3 раза – до рекордной отметки, пишет The Guardian.
Ученые считают, что последующие морские подъемы могут иметь катастрофические последствия для городов по всему миру.
Если в ближайшее десятилетие не примут меры, то растаявший лед может прибавить более 25 см к общему увеличению уровня моря к 2070 году.
– Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин, – сказал профессор Эндрю Шепард.
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К слову, самый большой айсберг, который оторвался от шельфового ледника Антарктиды, вскоре полностью растает.
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