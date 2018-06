Топ-13 Lifestyle-блогеров Украины – где читать о жизни

Как хорошо выглядеть, где путешествовать и что делать, чтобы получать от жизни удовольствие – главные темы блогеров категории Lifestyle. К Международному дню блогера Факты ICTV сделали подборку самых ярких и интересных страниц в Facebook.

День блогера традиционно отмечают 14 июня. Мы подобрали самые красочные и полезные страницы в украинском сегменте Facebook, где можно почитать о жизни.

Жмите на имена – и читайте!

Соучредитель пиар-агентства Gres Todorchuk PR.

Страница Ярославы солнечная, добрая и очень популярна. Она пишет на социальные, всем понятные и важные темы.

Наверное, нигде нет такого большого количества путешествий и мировой культуры, как на странице Дмитрия Комарова. Блогер щедро делится эмоциями от мира наизнанку.

Читатель невольно попадает в самые интересные уголки нашей планеты. К тому же, получает невероятное количество ценных советов и искренности от Дмитрия.

PR-стратег и главный редактор xxl.ua действительно пишет фактически обо всем. Лента Сергея – очередность юмора, мини-рецензий и серьезных постов на актуальную социальную тематику.

Читайте: День блогера: как они зарабатывают и кого читать в Украине

Украинская певица, журналист. Инициатор экологической программы по сокращению пластика.

Участница киевского инди-поп-рок группы Крошка. Занимается популяризацией чтения.

Beauty-блогер. Кажется, Валерия знает все о красоте и моде!

Девушка с удовольствием делится LifeStyle-секретами.

LifeStyle блогер. Журналист. Основатель проектов Talk-n-Run Club и Нам надо поговорить.

Страница автора пронизана стилем и лирикой. Блогер часто пишет жизненные истории и ведет мужскую колонку в Cosmopolitan Украина.

Соосновательница bit.ua и Fitness Geek Camp.

Тренды советуем отслеживать на странице Татьяны. Она умело в них разбирается.

Основатель и руководитель благотворительной барохолкы Кураж Базар и The New Old.

Страница блогера яркая, позитивная и всегда стильная. Автор следит за новыми трендами, а иногда и сама их создает.

Главный редактор интернет-журнала platfor.ma Юрий Марченко (или КошМарченко в Facebook) шутит метко и тонко.

Блогер пишет метафорически, на его истории всегда живо реагируют подписчики.

Блогер. Журналист. Автор и ведущая проекта В поисках Made in Ukraine.

Блогер. Тренер по счастью. Соучредитель и коуч мотивационного проекта Upgrade.

Кулинарный журналист. Автор блога spoon.com.ua. Редактор гастрономической рубрики bit.uа и колумнист Elle Украина.

Блогер. Путешественник. Основатель украинского журнала об интернет-бизнесе и предпринимательстве AIN.UA.

Читайте: Муж работает на Amazon, супруга – блогер. Как украинцы научились зарабатывать по-новому

Топ-100 блогеров Украины

Напомним, Факты ICTV вот уже три года подряд проводят уникальный проект Топ-100 блогеров Украины, в котором собраны все самые лучшие лидеры мнений в украинском сегменте.

Все упомянутые блогеры вошли в этот рейтинг.

Читайте: Короли и королевы интернета. Рейтинг топ-блогеров Украины 2017

Рейтинг Топ-100 блогеров Украины 2016 – тут и Топ-100 авторов Украины 2015 – тут.

Подписывайтесь на Топ-блогеров Украины, будьте в теме всех актуальных и интересных событий нашей страны, принимайте участия в обсуждениях и, возможно, уже в следующий рейтинг Топ-100 блогеров 2018 войдет именно Ваша страница.