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У Whatsapp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Whatsapp произошел масштабный сбой, который затронул жителей Западной Европы, Южной Африки и Океании.

Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, передает УНИАН.

Больше всего сообщений о проблемах с Whatsapp из Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Испании, Австрии, Словакии, Чехии, а также с Израиля, ОАЭ (Дубай), ЮАР, Сингапура, Гонконга и Индии.

В частности, у 70% пользователей возникали проблемы с подключением, а 29% – не могли получать или отправлять сообщения.

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К слову, в январе в WhatsApp обнаружили новый вирус, ворующий сообщения из мессенджера и записывающий разговоры.

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