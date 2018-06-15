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Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Atlas Weekend 2018 состоится в Киеве на ВДНХ и продлится 6 дней – с 3 по 8 июля. На его сценах выступят более 200 артистов.

Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Организаторы фестиваля уже объявили всех хедлайнеров и составили полное расписание выступлений.

Также на Atlas Weekend будет работать площадка для самых маленьких фанатов фестиваля.

Детская площадка будет доступен для посещения все дни фестиваля – 3-8 июля. График работы – с 12.00 до 21.00. Для детей до 12 лет вход в сопровождении родителей – бесплатный.

Читайте: Atlas Weekend в Киеве: билеты, программа и бесплатный вход

Первый фестивальный день будет бесплатным. За абонемент на все дни придется заплатить 2100 грн.

Также скоро появится информация о том, как фестиваль планирует развлекать гостей кроме музыки.

Факты ICTV с нетерпением ждут этого события и собрали для вас самое полное расписание фестиваля.

3 июля – День украинской музыки 

  • Tayanna
  • СКАЙ
  • Мария Чайковская
  • Біла Вежа
  • Kozak System
  • Гражданин Топинамбур
  • Феликс Шиндер
  • The Hypnotunes
  • Kira Mazur
  • KARNA
  • LETAY

4 июля

  • Martin Garrix
  • Tom Odell
  • Skillet
  • Lost Frequencies
  • Epica
  • 5’nizza
  • Листи N
  • Panivalkova
  • Элизиум

5 июля

  • LP
  • Nothing But Thieves
  • Kreator
  • WhoMadeWho
  • Betraying the Martyrs
  • PianoБой
  • Vivienne Mort
  • Animal ДжаZ
  • Kadnay
  • Порнофильмы
  • Morphine Suffering
  • Tequilajazzz
  • АННА

6 июля

  • Eskimo Callboy
  • Kadebostany
  • Сергей Бабкин
  • ДахаБраха
  • Mujuice
  • The Gitas
  • Dakh Daughters
  • Пасош
  • Oy Sound System
  • YEYO

7 июля

  • The Chemical Brothers
  • Бумбокс
  • O.Torvald
  • Луна
  • Пошлая Молли
  • Кровосток
  • Артем Пивоваром
  • Yanix
  • Нейромонах Феофан
  • Дай Дарогу!
  • YARMAK
  • Brunettes Shoot Blondes

8 июля

  • Lacuna Coil
  • Антитіла
  • ЛСП
  • Face
  • Louna
  • Курган и Agregat
  • Wilways
  • Нервы
  • Один в каное
  • BAHROMA
  • Сансара
  • GIGA1

Ранее Факты ICTV публиковали финальный лайн-ап UPark Festival 2018.

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