Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Atlas Weekend 2018 состоится в Киеве на ВДНХ и продлится 6 дней – с 3 по 8 июля. На его сценах выступят более 200 артистов.

Организаторы фестиваля уже объявили всех хедлайнеров и составили полное расписание выступлений.

Также на Atlas Weekend будет работать площадка для самых маленьких фанатов фестиваля.

Детская площадка будет доступен для посещения все дни фестиваля – 3-8 июля. График работы – с 12.00 до 21.00. Для детей до 12 лет вход в сопровождении родителей – бесплатный.

Читайте: Atlas Weekend в Киеве: билеты, программа и бесплатный вход

Первый фестивальный день будет бесплатным. За абонемент на все дни придется заплатить 2100 грн.

Также скоро появится информация о том, как фестиваль планирует развлекать гостей кроме музыки.

Факты ICTV с нетерпением ждут этого события и собрали для вас самое полное расписание фестиваля.

3 июля – День украинской музыки

Tayanna

СКАЙ

Мария Чайковская

Біла Вежа

Kozak System

Гражданин Топинамбур

Феликс Шиндер

The Hypnotunes

Kira Mazur

KARNA

LETAY

4 июля

Martin Garrix

Tom Odell

Skillet

Lost Frequencies

Epica

5’nizza

Листи N

Panivalkova

Элизиум

5 июля

LP

Nothing But Thieves

Kreator

WhoMadeWho

Betraying the Martyrs

PianoБой

Vivienne Mort

Animal ДжаZ

Kadnay

Порнофильмы

Morphine Suffering

Tequilajazzz

АННА

6 июля

Eskimo Callboy

Kadebostany

Сергей Бабкин

ДахаБраха

Mujuice

The Gitas

Dakh Daughters

Пасош

Oy Sound System

YEYO

7 июля

The Chemical Brothers

Бумбокс

O.Torvald

Луна

Пошлая Молли

Кровосток

Артем Пивоваром

Yanix

Нейромонах Феофан

Дай Дарогу!

YARMAK

Brunettes Shoot Blondes

8 июля

Lacuna Coil

Антитіла

ЛСП

Face

Louna

Курган и Agregat

Wilways

Нервы

Один в каное

BAHROMA

Сансара

GIGA1

Ранее Факты ICTV публиковали финальный лайн-ап UPark Festival 2018.