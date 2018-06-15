День отца 2018. Дата и поздравления

День отца 2018 в Украине и мире выпадает на 17 июня – третье воскресенье первого летнего месяца.
В Украине День отца так и не стал официальным праздником, но попытки это сделать были. Так, предлагалось установить День отца на государственном уровне в третье воскресенье сентября.
В 2013 году соответствующий проект Указа Президента был поддержан народными депутатами, однако он так и не был подписан.
Поэтому Украина отмечает Всенародный день отца по международному календарю – в третье воскресенье июня. В 2018 году этот день выпадает на 17 июня.
Читайте: Адреналин, скорость и еще 2 хобби для настоящих мужчин
Обязательно поздравьте пап с Днем отца. А какие для этого подобрать слова – советуем мы:
***
Сегодня, в день отца,
Тебя хочу поздравить.
Такого мудреца
Пришла пора восславить.
И низкий мой поклон
За то, что ты – мой папа.
Ты в жизни – чемпион,
Твой сын снимает шляпу.
***
С днем отца тебя, родной,
Поздравляю всей душой!
Ты на свете лучше всех!
Пусть сопутствует успех!
***
Тебя я, папа, поздравляю!
И в день отца хочу сказать –
Ты самый лучший! Точно знаю!
Хочу успехов пожелать!
***
Милый папа, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть весёлым, улыбаться.
Лет до ста ещё прожить
И всегда здоровым быть!
***
Ты — отец отличный,
Умный, симпатичный,
Деток обожаешь,
Мать их уважаешь,
С Днем отца, дружище,
Пусть удача ищет
Дом твой ежечасно
И находит, к счастью!
***
Тебе, отец, сегодня эти строки,
Тебе любовь и благодарность, ты прими!
Спасибо, папа, за заботу и мороку,
С Днем отца, любимый, ты у нас один!
***
Здоровья крепкого для игр,
Для Диснейленда кучу денег,
А чтоб в бою ты был как тигр!
Желаю быть во всем примером,
Судьбы барьеры одолеть,
Побольше дней тебе счастливых
И веселей на жизнь смотреть!
К слову, Факты ICTV собрали 7 идей подарков на День отца 2018.