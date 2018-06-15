Гороскоп на сегодня, 15 июня

Сегодня не стоит начинать важные дела, делать крупные покупки, встречаться с важными и авторитетными людьми.
Астропрогноз публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Лучше день посвятить отдыху или привычным обыденным занятиям.
Можно наслаждаться обычными радостями жизни, но есть вероятность, что сегодня это будет сложнее, чем обычно.
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Желательно исключить дела, связанные с законом; решение юридических вопросов; связанные с давлением и конфликтами задачи.
Хорошо в этот день оказывать внимание и заботу близким, семье.
Неблагоприятно: подстригание ногтей.
Благоприятно: стрижка волос.
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