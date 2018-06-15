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Погода в Украине на сегодня, 15 июня (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью на крайнем западе страны местами сильные дожди.

На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер восточный – 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18°, днем ​​22-27° тепла. В южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами 30-34°.

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В Киеве сегодня ожидается кратковременный дождь.

Температура ночью 16-18°, днем ​​воздух прогреется до 24-26° тепла.

К слову, в июле-августе температура по всей территории Украины будет достигать 35-40° тепла.

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