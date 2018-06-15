Ураза-байрам 2018: история и традиции праздника

Вчера у мусульман закончился 30-дневный пост – Рамадан. А сегодня началось традиционный праздник Ураза-байрам – конец мусульманского священного месяца.

Ураза-байрам считается одним из важнейших праздников мусульман.

В частности у границы между сектором Газа и Израилем на востоке города Газа, палестинцы, исповедующие мусульманскую религию, также отмечают это торжество, которое еще называют Ид уль-Фитр.

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История

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился священного месяца Рамадан.

Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

Традиции

Верующие поздравляют друг друга словами: Ид мубарак! (благословенного праздника!). Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня (закят аль-фитр). Собранные средства идут в пользу общины (малоимущим, путникам и др.) в виде сухих продуктов питания, либо денежного эквивалента этих продуктов (в ханафитском мазхабе).

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.

В счастливый для всех мусульман день праздника дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.