Как часто люди занимаются сексом – исследование

В среднем на планете люди занимаются сексом 103 раза в год.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели ученые американского центра социологических исследований относительно сексуального характера разных народов, пишет Сегодня.ua.

При этом наиболее важной сексуальная жизнь является для жителей Греции. Там любовью занимаются 164 раза в год.

Наименьшую роль в жизни секс играет у жителей Таиланда и Японии – только 38% жителей этих стран считают половые отношения важными.

Дольше всего сексом занимаются жители Нигерии – 24 минуты, а поговорить про секс любят в Мексике – это подтвердили 80% респондентов.

Также ученые выяснили, что 48% опрошенных женщин хотя бы раз в жизни имитировали оргазм и 84% женщин признают, что используют секс для того, чтобы уговорить своих мужчин помочь в домашних делах. А 12% счастливых супружеских пар спят отдельно.

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К слову, ранее ученые рассказали, что женщин в сексе возбуждает больше всего.