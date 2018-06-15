Запрет на сим-карты и обыски на вокзале: удивительные факты о жизни в Китае

Эмигрантка Александра из Запорожья, которая переехала в Китай три года назад, рассказала о необычных китайских правилах. Здесь для иностранцев под запретом мобильная связь, а чтобы поехать в другой город необходимо проходить металлоискатель.

Об этом она рассказала в сюжете Утро в Большом Городе.

– Если вам надо поехать в соседний город поездом, вам обязательно придется пройти металлоискатель. Также вы должны будете пропустить свои вещи через специальный сканер. В метро – похожая система, хотя и не такая тщательная, – рассказывает она.

Все это делается для безопасности пассажиров. И как во всем мире в самолетах – в китайских автобусах и поездах категорически запрещается перевозить колющее, режущее, пожароопасное. И даже после того, как вас, ваши вещи и ваши документы проверили, вы все равно не можете попасть на колею. Каждый рейс имеет свой гейт – выход, который откроется только тогда, когда поезд или автобус прибудет.

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Более того, на территорию вокзала может попасть только тот человек, у которого есть билет, поэтому здесь никто никого не провожает.

Также иностранцы не могут купить сим-карту китайских операторов. Если связь необходима тогда придется ехать на черный рынок.

Поговорить с китайцами, не зная языка, тоже возможно. По словам Александры, они понимают язык жестов лучше, чем английский.

Ранее Александра рассказала о том, как в Китае подают милостыню и как наслаждаются тишиной.

Фото: realchina.ru.