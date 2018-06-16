День медицинского работника 2018: лучшие поздравления

В третье воскресенье июня в Украине отмечают профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения.

В третье воскресенье июня в Украине отмечают День медицинского работника. В этом году праздник приходится на 17 июня.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники здравоохранения.

В День медицинского работника принято поздравлять медиков с их праздником. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления.

Люди в белых халатах… поклон вам,

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

***

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

***

Кто гордо носит званье медик,

Тот уваженье заслужил.

Пусть ярче в жизни солнце светит,

На все дела хватает сил.

Пускай профессия приносит

Достаток, радость и успех.

Пусть разрешатся все вопросы,

Начальство ценит больше всех!

***

Работа медика всегда

Была и есть в почете,

Благодарим вас за добро,

Что людям вы несете!

Желаем счастья и любви,

Хороших пациентов.

Чтоб ваша жизнь была полна

Хороших лишь моментов!

***

Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя медработник.

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

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К слову, Факты ICTV собрали идеи подарков на День медицинского работника.