Гороскоп на сегодня, 16 июня

Сегодня нежелательно начинать новые проекты и важные дела.
Астропрогноз публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Первая половина дня более благоприятна для желаемых занятий.
После 12.17 уместны очистительные процедуры, весьма благоприятно уделить внимание своему пространству, что-то сделать для него.
Хорошо провести время в кругу семьи и отдохнуть.
Стоит уделить внимание питанию, можно приготовить что-то вкусное, желательно легкое и полезное.
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Есть вероятность победить своих врагов — как внешних, так и внутренних.
Дети могут потребовать дополнительной заботы — стоит побыть с ними и поддержать.
Хорошо повозиться на участке, посвятить время растениям.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей.
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