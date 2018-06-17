Далай-лама раскрыл секрет счастья

Далай-лама XIV уверен, что счастье любому человеку приносит не осуществление желаний, а “покой ума”, достичь которого помогут сострадание и альтруизм, пишут РИА Новости.

– Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и все это никому не приносит счастья.

Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум, – отметил он.