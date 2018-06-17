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Далай-лама раскрыл секрет счастья

Счастье человеку приносит “покой ума”. Достичь его помогут сострадание и альтруизм, уверен Далай-лама.

Далай-лама

Далай-лама XIV уверен, что счастье любому человеку приносит не осуществление желаний, а “покой ума”, достичь которого помогут сострадание и альтруизм, пишут РИА Новости.

– Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и все это никому не приносит счастья.

Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум, – отметил он.

Читайте: Что есть, чтобы быть счастливым

По словам Далай-ламы, негативные эмоции – зависть, злость и чувство конкуренции – “несут с собой страдание”.

Ранее Далай-лама назвал материалистическую систему образования главной причиной депрессии. По его мнению, люди, которые строят жизнь вокруг материальных ценностей, не знают, как решать эмоциональные проблемы.

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