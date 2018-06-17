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СМС-поздравления с Днем медицинского работника в стихах

17 июня в Украине отмечают День медицинского работника. Факты ICTV собрали поздравления, которые помогут наилучшим образом отблагодарить врачей за их нелегкий труд.

СМС привітання на День медика

Как боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы Вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!

* * *

Нехай у День Лікаря біди підуть,
Залишаться в минулому проблеми,
Тривоги нехай вас ніколи не знайдуть,
Хай зважаться усі дилеми.

У професії сміливо крокуйте вперед,
В передчутті великих відкриттів!
Нехай вас по життю удача веде,
І безліч яскравих подій!

* * *

Вы пациентам вместо До свидания
С улыбкой говорите Будь здоров!
За ваши каждодневные старания
Весь мир сегодня поздравляет докторов!

И вы примите наши поздравления,
Желаем крепкого здоровья и любви,
И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!

* * *

Ви життя рятуєте,
І зубки пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,
Малечі народитися,
І серцю старенькому
Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
У радості та добрі сто років
Ще людям служити!

* * *

С днем медика, подруга дорогая!
Ты – врач от Бога, я тебе желаю
В профессии этой добиться успехов,
А в жизни – здоровья, веселого смеха!

* * *

Кажуть, кращий лікар – час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо – за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!

* * *

Эй, хирург и стоматолог,
Кардиолог и невролог,
Ежедневно, без затей,
Вы спасаете людей!
Говорят больные люди:
Пусть вам счастье в жизни будет,
Бог здоровье пусть дает,
Соловьем душа поет!
Так поднимем же бокалы,
Чтобы еще лучше стало
И работать, и любить,
Все болезни победить!

Читайте: День медицинского работника 2018: лучшие поздравления

К слову, с 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.

Кроме того, с 2018 года для поступления в медицинские вузы абитуриенты должны получить балл не ниже 150.

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