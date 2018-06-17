СМС-поздравления с Днем медицинского работника в стихах

17 июня в Украине отмечают День медицинского работника. Факты ICTV собрали поздравления, которые помогут наилучшим образом отблагодарить врачей за их нелегкий труд.

Как боги на Земле врачи:

Судьбу вершить, спасать, лечить.

За все мы Вас благодарим

И за труды боготворим!

Желаем искренне, с любовью

Того, что дарите – здоровья,

Успехов в праведном труде

И жизни долгой на земле:

Достойной, полной и богатой

И славы как у Гиппократа!

* * *

Нехай у День Лікаря біди підуть,

Залишаться в минулому проблеми,

Тривоги нехай вас ніколи не знайдуть,

Хай зважаться усі дилеми.

У професії сміливо крокуйте вперед,

В передчутті великих відкриттів!

Нехай вас по життю удача веде,

І безліч яскравих подій!

* * *

Вы пациентам вместо До свидания

С улыбкой говорите Будь здоров!

За ваши каждодневные старания

Весь мир сегодня поздравляет докторов!

И вы примите наши поздравления,

Желаем крепкого здоровья и любви,

И чтобы только лучшие мгновения

Вас в жизни радовать могли!

* * *

Ви життя рятуєте,

І зубки пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі народитися,

І серцю старенькому

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

У радості та добрі сто років

Ще людям служити!

* * *

С днем медика, подруга дорогая!

Ты – врач от Бога, я тебе желаю

В профессии этой добиться успехов,

А в жизни – здоровья, веселого смеха!

* * *

Кажуть, кращий лікар – час.

Сперечатись ніколи.

Тож за кожного із нас!

Вип’ємо – за лікаря!

Щоб ми всі усе могли

Та здоров’я ради,

Людям щоб допомогли

Подолати вади!

* * *

Эй, хирург и стоматолог,

Кардиолог и невролог,

Ежедневно, без затей,

Вы спасаете людей!

Говорят больные люди:

Пусть вам счастье в жизни будет,

Бог здоровье пусть дает,

Соловьем душа поет!

Так поднимем же бокалы,

Чтобы еще лучше стало

И работать, и любить,

Все болезни победить!

Читайте: День медицинского работника 2018: лучшие поздравления

К слову, с 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.

Кроме того, с 2018 года для поступления в медицинские вузы абитуриенты должны получить балл не ниже 150.