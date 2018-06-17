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Что подарить на День медика

День медика в Украине отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году День медика выпадает на 17 июня.

Що подарувати медику

Идея отмечать День медика на государственном уровне появилась в 70-х годах прошлого века, а в 1980 году этот праздник установили официально.

Во времена Советского Союза День медика отмечали в третье воскресенье июня. После распада СССР традиция отмечать профессиональный праздник работников здравоохранения летом сохранилась в Украине, Беларуси, Армении, России, Молдове и Казахстане.

С вопросом о том, что подарить врачу, сталкивались многие. В качестве подарка врачу-мужчине вполне подойдет записная книжка с медицинской символикой, органайзер, дорогая авторучка, небольшое портмоне или набор для чаепития на работе.

Выбирая подарок, старайтесь обращать внимание на то, чтобы он был полезным, оригинальным и не слишком интимным.

В то же время женщине-медику можно подарить набор для чаепития на работе или хрустальную вазу с цветами, банку хорошего чая или кофе или оригинальные сувениры.

Также интересным вариантом подарка может стать фруктовый букет – и красиво, и полезно.

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В список запрещенных подарков для врача обычно входят:

  • Алкоголь. Таких подарков у врачей навалом, часто они вынуждены подобные презенты передаривать другим людям. К тому же, не все врачи любят выпить.
  • Парфюмерия. В виде исключения может быть набор эфирных или косметических масел, от которых многие женщины в восторге.
  • Косметика и средства гигиены. Угадать особенности и потребности сложно, поэтому лучше не рисковать.
  • Продукты. Часто пациенты решают отблагодарить врача целой корзиной скоропортящихся лакомств – деликатесное мясо, дорогой сыр, икра, торты. Однако отвечать за качество таких продуктов удается не всегда – подарок может обернуться опасностью.

Ранее мы писали о том, что Кабмин утвердил тариф –  сколько будут получать врачи первичной медицинской помощи за обслуживание одного пациента.

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