Гороскоп на сегодня, 17 июня

Сегодня существует высока вероятность разногласий, споров, упреков.
Астропрогноз публикует Telegram-канал Astro.Expert.
В этот день желательно проявлять сдержанность, осмотрительность, не спешить. Если необходимо отстоять свои позиции, то в этом помогут смелость и решительность.
Интерес может вызывать все мистическое и загадочное.
Сегодня хорошие результаты могут принести упорство и усидчивость.
Вечер лучше всего посвятить отдыху и не делать ничего важного, а дать возможность успокоиться. Можно принимать теплые ванны, сделать масляной массаж тела, посидеть в тихой и уютной обстановке за чашкой чая.
Читайте: Верующие vs атеисты. Ученые узнали, кто живет дольше
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+