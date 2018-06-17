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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 17 июня/

Гороскоп на сегодня, 17 июня

Сегодня существует высока вероятность разногласий, споров, упреков.

Гороскоп

Астропрогноз публикует Telegram-канал Astro.Expert.

В этот день желательно проявлять сдержанность, осмотрительность, не спешить. Если необходимо отстоять свои позиции, то в этом помогут смелость и решительность.

Интерес может вызывать все мистическое и загадочное.

Сегодня хорошие результаты могут принести упорство и усидчивость.

Вечер лучше всего посвятить отдыху и не делать ничего важного, а дать возможность успокоиться. Можно принимать теплые ванны, сделать масляной массаж тела, посидеть в тихой и уютной обстановке за чашкой чая.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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