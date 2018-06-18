PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 18 июня/

Гороскоп на сегодня, 18 июня

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день может быть весьма эмоциональным. Ум, возможно, проявит требовательность к идеалам, перфекционизм, из-за чего желание сделать может так и остаться нереализованным.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Так, это хорошее время следовать обычаям, закладывать семейные традиции.

Один из лучших дней для связи с Родом: можно спрашивать совета у предков, проводить различные ритуалы почитания, заниматься изучением и исследованием прошлого семьи и т.д.

Стоит прислушиваться к голосу интуиции, тренироваться слышать ее. Нежелательно ставить цели и заниматься планированием будущего.

День не подходит для медицинских процедур, в особенности для сдачи анализов. Хорошо заниматься карьерными вопросами и повышением квалификации.

Читайте: Верующие vs атеисты. Ученые узнали, кто живет дольше

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 годадля представителей всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка