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Принес искупаться. Киевлянин напугал людей на пляже Тельбин

В Киеве на озере Тельбин в Днепровском районе жители увидели двух крупных питонов.

О необычных гостях пляжа рассказали в группе Наш дом – Березняки в Facebook.

В комментариях киевляне указывают, что видели мужчину с двумя питонами на шее то в аптеке, то в автобусе №51.

Жители столицы неоднозначно восприняли таких соседей на пляже: кто-то возмущен домашними змеями в общественном месте, а кто-то уверен, что отдыхающие в Киеве выглядят и ведут себя иногда хуже, чем эти питоны.

Читайте: Что делать, если укусила змея: советы Минздрава

Напомним, как испуганная змея спряталась у австралийца в штанах.

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