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В Париже в поезде родился мальчик. Будет ездить бесплатно 25 лет

В парижской электричке родился мальчик. Теперь он бесплатно будет ездить до 25 лет.

Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями Шарль де Голль/Этуаль и Насьон, пишет Европейская правда.

Мать с новорожденным малышом доставили в ближайшую больницу. И роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.

Вскоре движение поездов на линии восстановили.

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Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Напомним, в Одессе во время представления родился дельфин.

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