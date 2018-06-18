В Париже в поезде родился мальчик. Будет ездить бесплатно 25 лет

В парижской электричке родился мальчик. Теперь он бесплатно будет ездить до 25 лет.

Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями Шарль де Голль/Этуаль и Насьон, пишет Европейская правда.

Мать с новорожденным малышом доставили в ближайшую больницу. И роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.

Вскоре движение поездов на линии восстановили.

Читайте: Впервые за 12 лет! На острове, где запрещены роды, родился ребенок

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Напомним, в Одессе во время представления родился дельфин.