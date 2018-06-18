Отдых в Бердянске 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений (ИНФОГРАФИКА)

Факты ICTV подготовили спецпроект, который поможет определиться с летним отдыхом у моря, не выезжая из Украины.
Бердянск является самым популярным курортом у Азовского моря. Этот город находится в Запорожской области и его ежегодно посещают более 500 тысяч туристов. И понятно почему – здесь хороший климат и развитая инфраструктура. Однако цены на жилье и развлечения, по сравнению с прошлым годом, выросли минимум в 2 раза.
Отдыхая в Бердянске, можно улучшить свое здоровье. Здесь полезно все – песок, морской воздух, морская вода и грязи. Все эти составляющие помогают восстановить сердечнососудистую систему, улучшить обменные процессы и повысить жизненный тонус организма.
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Из-за того, что Азовское море мелкое, в летний период оно прогревается до высоких температур. Поэтому отдых здесь идеально подходит для семей с детьми, которые всегда не хотят вылазить из воды.
Как добраться
Доехать до Бердянска очень просто. Сюда ездят поезда и автобусы из всех городов. Расстояние между Киевом и Бердянском 715 км.
Поезд
Прямой поезд от Киева до Бердянска ездит ежедневно и цена билета составит 165 грн. Правда, ехать туда достаточно долго – 15 часов.
Автобус
Стоимость проезда на автобусе из Киева до Бердянска составит около 540 грн.
Где жить
Самое дешевое жилье стоит от 100 грн с человека в сутки, однако это будет номер абсолютно без удобств, а номер с удобствами возле моря обойдется от 550 грн в сутки с человека. Самые лучшие номера стоят от 800 грн в сутки с человека.
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Отели
Sardiniya
Отель расположен на Бердянской косе. Здесь есть дворовая территория, свой пляж и стоянка.
На территории есть кухня, мангал, территория отдыха.
В номерах есть телевизор, холодильник, электрочайник, интернет.
Стоимость в периоды с 16.06 по 26.08 будет составлять 1500-2500 гривен в сутки за номер.
Артурс Бердянск Курорт
В Артурсе есть конференц-зал, высокоскоростной интернет, ресторан, открытое кафе, гриль-бар на пляже, бар у бассейна, открытый бассейн, детский открытый бассейн, салон красоты.
В номерах также есть все необходимое для комфортного отдыха.
Стоимость проживания в летний период, начиная с 01.06 по 19.06 – 2590 грн в сутки за двухместный номер. В эту стоимость входит питание, шезлонги и зонтики.
С 20.06 – 26.08 – 2940 грн.
Арле
Отель находится в 20 м от моря и рядом с Приморской площадью, где происходят все развлечения. На площади расположилось огромное количество кафе, баров, ресторанов и ночных клубов.
В номерах есть все необходимое, включая халаты и туалетные принадлежности.
Также в стоимость включен завтрак.
Цена за стандартный номер в любой период лета одинаковая – 800 гривен в сутки.
Базы отдыха
Золотой Берег
База находится на Бердянской косе – природном заповеднике, вдали от промышленной зоны города. На территории базы есть роскошный бассейн, бильярд, теннисные корты и тренажерный зал.
Также здесь можно заказать комплексное 3-х разовое питание в столовой. Его стоимость – завтрак – 100 грн., обед – 150 грн., ужин – 100 грн.
Стоимость стандартного двухместного номера с 21.06-27.08 – 900 гривен. С 27.08-30.09 – 700 грн. Детям до 3-х лет бесплатно, если без дополнительного койко-места. Детям от 3-х до 12 лет – 200 грн в сутки. Аренда раскладушки 100 грн в сутки.
Аркада
База расположена у самого берега моря. Также здесь есть благоустроенный пляж. Расстояние до него 50 м.
На территории базы имеется открытый бассейн с шезлонгами, столиками и зонтами.
Стоимость двухместного номера с трехразовым питанием с 25 мая по 27 августа – 1600 грн в сутки.
С 28 августа по 15 сентября – 1050 грн в сутки. Дополнительное место для детей от 6 до 9 лет – 350 грн в сутки.
Проживание детей до 5-ти лет бесплатно без предоставления отдельного койко-места.
Березка
База находится в центре Бердянской косы — заповеднике государственного значения. Территория базы – это парковая зона, которая утопает в зелени.
В стандартном номере есть холодильник, телевизор, кондиционер, душ и туалет.
Стоить такой номер в июле и августе – 680 грн.
Бригантина
База находится в центре Бердянской косы. Это экологически чистая зона побережья. База подходит для молодежного отдыха, и невзыскательного клиента, которому нужны море и солнце.
Все удобства находятся в отдельном блоке на территории.
Есть возможность заказать питание. Стоимость номера с 3-х разовым питание 300 гривен в сутки, без питания – 100 грн.
Джамайка
База находится в середине Бердянской косы в 100 метрах от моря.
На территории базы есть бесплатная парковка и открытое кафе с живой музыкой. Территория закрыта и охраняется.
В номерах есть спутниковое ТВ, холодильник, душевая кабина с горячей водой и кондиционер.
Стоимость номера с 01.07.2016 по 31.08 – 750 грн в сутки.
С 01.09 по 30.09 – 550 грн в сутки.
Частное жилье
В Бердянске можно снять квартиру, но она будет находиться дальше от моря, чем базы отдыха и отели.
Цена на квартиры зависит от меблировки и удаленности от моря.
Однокомнатную квартиру можно снять от 350 гривен в сутки. Двухкомнатную – от 600 гривен в сутки, а трехкомнатную – от 750 гривен.
Пляжи в Бердянске
В Бердянске преобладают песчаные пляжи с пологим входом.
Большинство пляжей здесь бесплатные. Их здесь очень много.
Многие отдыхавшие жалуются на Центральный пляж из-за того, что он грязный и ежедневная уборка не помогает. Это обусловлено его близким расположением к порту.
Остальные пляжи достаточно чистые.
Также в Бердянске есть нудистский пляж. Он находится в конце Бердянской косы.
Развлечения в Бердянске
Аквапарк Мыс Доброй Надежды
Один из самых больших аквапарков в Украине. Он может вмещать в себя 4 тысячи посетителей. Расположен аквапарк в начале Бердянской косы.
Здесь есть 3 бассейна с морской водой и джакузи.
Также есть зона отдыха на 3500 шезлонгов. Работает кафе и ресторан.
Дельфинарий Немо
Находится он сразу возле аквапарка.
Здесь можно поплавать с дельфином, сфотографироваться и пройти курс дельфинотерапии.
Зоопарк Сафари
Это самый молодой частный зоопарк в Европе.
Здесь можно увидеть орангутанга, шимпанзе, тигра, льва, бизона, павлина, енота, каймана и других животных. Также здесь растет много редких растений.
Стоимость входного билета для взрослого – 200 гривен. Для ребенка – 150 гривен.
Цены на продукты в Бердянске
В отличие от многих курортов на Азовском море, в Бердянске есть супермаркеты Сильпо, АТБ и Велика кишеня, в которых можно купить продукты по обычной стоимости.
Если же идти до супермаркета лень или нет времени, то в магазинах возле моря придется переплатить за продукты минимум 20%.
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