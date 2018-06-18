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Я не в настроении! Секс-кукол научили говорить “нет”

В Великобритании на выставке представили секс-куклу Саманту, которая может отказать своему владельцу.

Искусственный интеллект Саманты запрограммирован так, чтобы изображать привязанность к человеку, однако она может идти наперекор его желаниям, пишет Mirror.

Саманта может отказать владельцу в близости, допустим, если он слишком грубо ее схватил. Кроме того, она может обидеться на словесные приставания и непристойные шутки, а может просто оказаться не в настроении.

Саманту можно переключить в семейный, романтический или сексуальный режим, включая ультра-непристойные настройки. Если забыть включить секс-режим, то она может и отказать, к примеру, если не скажешь, что любишь ее.

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Саманта в скором времени она должна поступить в продажу за 3,6 тыс. фунтов.

Робота создал испанский ученый Серги Сантос при помощи своей жены.

Первая Саманта представлена в 2017 году, но тогда она была слишком покорной. Функции сопротивления агрессии и приставаниям в куклу включили после возмущений активистов, которые начали говорить, что секс-роботы унижают живых женщин, а их излишняя покорность может спровоцировать мужчин на реальные изнасилования и неуважительное отношение.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Тулузы французская полиция задержала человека, который взорвал секс-куклу в самолете.

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