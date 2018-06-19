Не любят запах духов и переносят СПИД – 3 мифа о комарах

Многие считают, что комары переносят СПИД, не кусают людей, которые обильно пользуются духами, а кусают людей с определенной группой крови.

Об этом говорится в сюжете Утро в Большом Городе.

Миф: Комары переносят СПИД

Комары – переносчики СПИДа. Правда, здесь есть одна маленькая деталь – комар опасен только в первые 10 минут после того, как укусит ВИЧ-инфицированного.

– В окружающей среде вирус СПИДа фактически обезвреживается. Научно подтвержденных данных относительно переноса возбудителя насекомыми – нет, – рассказал руководитель Госпродпотребслужба в Киеве Олег Рубан.

Комары СПИД не переносят ни в первые 10 минут, ни позже.

Миф: Комары больше любят 1 группу крови

Если у вас первая группа крови – берегитесь. Вы – в зоне риска. Именно владельцы этой группы крови – крупнейший деликатесы для насекомых.

– Научно это не доказано. Итак, группа крови не влияет на предпочтения комаров, – говорит эксперт.

Миф: Комары не кусают тех, кто наносит много парфума

Аромат духов перебивает запах тела и комары не кусают.

– Есть специализированные вещества, которые состоят не только с резких запахов, но и с химических веществ, которые плохо влияют на комаров. Это репелленты, которые можно применять и купить в любой аптеке, – сказал Рубан.

Обычные духи не влияют на комаров. В составе должен быть репеллент.

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Ранее ученые нашли неожиданный способ борьбы с комарами.