PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Не любят запах духов и переносят СПИД – 3 мифа о комарах/

Не любят запах духов и переносят СПИД – 3 мифа о комарах

Многие считают, что комары переносят СПИД, не кусают людей, которые обильно пользуются духами, а кусают людей с определенной группой крови.

кого кусают комары

Об этом говорится в сюжете Утро в Большом Городе.

Миф: Комары переносят СПИД

Комары – переносчики СПИДа. Правда, здесь есть одна маленькая деталь – комар опасен только в первые 10 минут после того, как укусит ВИЧ-инфицированного.

– В окружающей среде вирус СПИДа фактически обезвреживается. Научно подтвержденных данных относительно переноса возбудителя насекомыми – нет, – рассказал руководитель Госпродпотребслужба в Киеве Олег Рубан.

Комары СПИД не переносят ни в первые 10 минут, ни позже.

Миф: Комары больше любят 1 группу крови

Если у вас первая группа крови – берегитесь. Вы – в зоне риска. Именно владельцы этой группы крови – крупнейший деликатесы для насекомых.

– Научно это не доказано. Итак, группа крови не влияет на предпочтения комаров, – говорит эксперт.

Миф: Комары не кусают тех, кто наносит много парфума

Аромат духов перебивает запах тела и комары не кусают.

– Есть специализированные вещества, которые состоят не только с резких запахов, но и с химических веществ, которые плохо влияют на комаров. Это репелленты, которые можно применять и купить в любой аптеке, – сказал Рубан.

Обычные духи не влияют на комаров. В составе должен быть репеллент.

Читайте: Передается через укус комара! В Украине обнаружили опасную инфекцию

Ранее ученые нашли неожиданный способ борьбы с комарами.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка