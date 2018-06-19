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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 июня (КАРТА)

Погода в Украине ожидается сегодня жаркой, температура воздуха будет достигать иногда +34°С, однако на западе и севере страны ожидаются дожди с грозами.

Прогноз погоды в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, на западной и северной частях страны ожидаются дожди с грозами, температура воздуха составит в среднем +27…+29°С.

Восток будет одарен солнечной погодой с температурой +29…+31°С.

На юге страны и Крыму также осадков не ожидается, погода будет ясной — +30…+32°С.

Центр, как ожидается, сегодня тоже остается без дождей и со средней температурой термометра +28…+30°С.

В Киеве 19 июня дневная температура составит +28…+30°С. Без осадков.

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Напомним, какой будет погода на эту неделю.

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