PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В 7 раз дороже - шляпу Наполеона продали за неожиданную цену/

В 7 раз дороже – шляпу Наполеона продали за неожиданную цену

Военную шляпу Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 280 тыс. евро.

Капелюх Наполеона

Военную шляпу Наполеона Бонапарта, которую нашли на поле боя после поражения при Ватерлоо в 1815 году, продали на аукционе за 280 тыс. евро, сообщает BBC Украина.

Включая сборы и налоги, за шляпу известного полководца заплатили примерно 350 тыс. евро, хотя первоначально ожидалось, что ее приобретут за 40 тыс. евро.

По информации СМИ, ее владельцем стал французский коллекционер.

Всего у Наполеона было около 120 шляп, однако в гардеробе он имел 12 головных уборов одновременно и у каждого из них был 3-летний срок эксплуатации.

Читайте: На аукционе повредили картину Пикассо за $70 млн

К слову, в Нью-Йорке (США) картину итальянского художника Амедео Модильяни Лежащая обнаженная продали за рекордные $157,2 млн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка