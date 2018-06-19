В 7 раз дороже – шляпу Наполеона продали за неожиданную цену

Военную шляпу Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 280 тыс. евро.

Военную шляпу Наполеона Бонапарта, которую нашли на поле боя после поражения при Ватерлоо в 1815 году, продали на аукционе за 280 тыс. евро, сообщает BBC Украина.



Включая сборы и налоги, за шляпу известного полководца заплатили примерно 350 тыс. евро, хотя первоначально ожидалось, что ее приобретут за 40 тыс. евро.

По информации СМИ, ее владельцем стал французский коллекционер.

Всего у Наполеона было около 120 шляп, однако в гардеробе он имел 12 головных уборов одновременно и у каждого из них был 3-летний срок эксплуатации.

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К слову, в Нью-Йорке (США) картину итальянского художника Амедео Модильяни Лежащая обнаженная продали за рекордные $157,2 млн.