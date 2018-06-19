Как выбрать мороженое, из чего делают и зачем добавляют пальмовое масло

Лето, жара, мороженое. Продукт проверенный детством. Казалось бы, какая может быть в нем опасность? Но там может быть еще тот букет с неприятными последствиями.

Вода которая стоит с остатками мороженого однозначно является благоприятной средой для развития микроорганизмов попадая туда просто с воздуха.

Мороженое по государственным стандартам разделены на 3 вида: 4733 – мороженое с молочными жирами, 4734 – плодово-ягодное мороженое и 4735 – мороженое, содержащее растительные жиры.

Полезным считается 4733, где присутствуют растительные жиры, только молочные. Обычно это мороженое хранится 10-12 месяцев, но сегодня на рынке присутствуют позиции, срок реализации которых – 2 года.

Специалисты говорят – чем дольше сохраняется мороженое, тем меньше гарантий что оно не испортилось и не содержит вредных бактерий. Еще один важный момент – следует всегда смотреть на упаковку, не открыта ли она.

Плохая упаковка и ненадлежащее хранение может превратить мороженое в опасный яд. Эксперты советуют не гнаться за дешевизной мороженого. Дешевле – гарантированно с большим содержанием пальмового масла вместо натурального молока.

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Плюс – в дешевом мороженом и дешевые, а затем химические примеси, ароматизаторы, красители, стабилизаторы вкуса. Надо внимательно читать состав на упаковке. Производители прибегают к хитрости, чтобы не указывать вредные примеси с пометкой Е.

Высокого качества мороженое – пломбир и сливочное. Хуже – это так называемое мороженое с комбинированным составом сырья, там может быть пальмовое, кокосовое масло, другие заменители.

Производители идут и на другие уловки, чтобы впарить под качественной маркой – не слишком качественный продукт. Например, вместо названия пломбир, пишут пломбирчик и т.д., то есть обыгрывают название.

Как обезопасить себя от неприятных сюрпризов во время лакомства магазинным продуктом?

Во-первых, не стоит покупать деформированное мороженое, это свидетельствует, что его долго хранили. Налет инея – признак, что продукт испорчен. Мороженое может стать даже биологическим оружием – с кишечной палочкой.

Если состав на упаковке напечатан слишком мелким шрифтом, значит производитель что-то хотел скрыть. Себестоимость упадет где-то на 40%, а то и больше, если использовать пальмовое масло. Чтобы не навредить здоровью диетологи советуют употреблять не более 2-3 порций мороженого в неделю.

Но как же отказаться от такой вкуснятины, да еще и в летнюю жару. В таком случае лучше покупать не дешевое мороженое проверенных производителей, или приготовить его дома.

К слову, Кремль начал продавать россиянам путинское мороженое.