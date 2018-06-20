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Гороскоп на сегодня, 20 июня

В целом день благоприятный и подходит для большинства созидательных дел.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

День подходит для задач, которые рассчитаны на длительный срок, например, получение новой должности, пломбирование зубов, вхождение в новый дом впервые и т.п.

Завершением дел заниматься не стоит.

День хорош для финансовых операций, в том числе проявления щедрости и участия в благотворительности. Интеллектуальные способности будут на высоте, поэтому все, что связано с обучением и изучением нового, может удаваться легко и непринужденно.

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Стоит уделить внимание своему здоровью, можно изучать связанные с оздоровлением вопросы. В общении лучше применять тактичность и дипломатичность.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, давать деньги в долг.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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