PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / На Марсе можно производить кислород - ученые/

На Марсе можно производить кислород – ученые

Ученые считают, что получить кислород на Марсе помогут цианобактерии.

Марс

Ученые хотят использовать цианобактерии, чтобы добывать на Марсе кислород и создать пригодную для жизни атмосферу, сообщает Science.

Цианобактерии входят в число крупнейших групп бактерий на Земле. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Эти бактерии могут выжить в самых сложных условиях даже при слабом освещении. Их можно найти в Антарктиде, в Долине Смерти и даже на внешней обшивке МКС.

– Это может прозвучать для многих из нас как чистая научная фантастика, однако крупные космические агентства и некоторые частные компании уже сейчас заинтересованы в том, чтобы испытать нашу идею на практике. В теории фотосинтез бактерий действительно способен запустить производство на Марсе кислорода, – рассказал Элмарс Крауз.

Читайте: Жизнь на Марсе существует? На Красной планете нашли органические молекулы

К слову, компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка