На Марсе можно производить кислород – ученые

Ученые считают, что получить кислород на Марсе помогут цианобактерии.

Ученые хотят использовать цианобактерии, чтобы добывать на Марсе кислород и создать пригодную для жизни атмосферу, сообщает Science.

Цианобактерии входят в число крупнейших групп бактерий на Земле. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Эти бактерии могут выжить в самых сложных условиях даже при слабом освещении. Их можно найти в Антарктиде, в Долине Смерти и даже на внешней обшивке МКС.

– Это может прозвучать для многих из нас как чистая научная фантастика, однако крупные космические агентства и некоторые частные компании уже сейчас заинтересованы в том, чтобы испытать нашу идею на практике. В теории фотосинтез бактерий действительно способен запустить производство на Марсе кислорода, – рассказал Элмарс Крауз.

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К слову, компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны.