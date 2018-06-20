Как изменить жизнь в день летнего солнцестояния: ритуалы и обряды

День летнего солнцестояния считается одним из самых магических. Поэтому простые ритуалы, проведенные 21 июня, могут круто изменить вашу жизнь. Факты ICTV собрали в сети самые простые и популярные.

В этот день любой смертный может стать немного магом, просто загадав желание. В этом поможет само Солнце, которое в этот период обладает чрезвычайной силой.

Ночь перед днем летнего солнцестояния – это волшебное время, когда объединяются все четыре стихии – Огонь, Вода, Земля и Воздух.

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В древние времена празднование летнего солнцестояния сопровождалось разведением ритуальных костров и плетением венков. А традиция прыгать через огонь сохранилась до наших дней.

Как сделать ритуальный венок

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Для этого нужно пойти в поле и собрать полевые цветы. В летнее солнцестояние важно на голову одеть круг. Это символ солнца, который придаст ритуалу особую силу. Плетя венок, думайте о своем здоровье, финансах и отношениях. Когда венок готов, мысли сформулированы, нужно закрепить все огненным ритуалом – зажечь желтую свечу и еще раз подумать о том, чего вы хотите в следующем году.

Ритуал на замужество

Чтобы быстрее выйти замуж, вечером 21 июня девушка в одиночестве должна собрать 12 разных трав или цветов и положить их под подушку со словами: “Ароматы луга, ароматы поля, унесите меня в сонное раздолье. Лягу девкой, проснусь женой. Истинно”. После этого нужно лечь спать. Утром собранный букет завернуть в бумагу и сжечь в костре.

Кстати, привлекающими любовь свойствами в этот день обладают цветы календулы, лаванды, розмарина, подсолнечника, папоротник, вербена, дуб, рябина и другие.

Ритуал на перемены в жизни

Чтобы изменить свою жизнь, нужно всю ночь провести у родника или колодца, каждый час выпивая из него по стакану воду со словами: “Как вода бежит – меняется, так и жизнь моя изменится”. Ритуал советуют выполнять с захода до восхода солнца.

Как загадать желание в день солнцестояния

Рано утром подойдите к окну и, глядя на солнце, скажите: “Солнышко-батюшка, солнышко красное, помоги мне в деле моем, исполни мечту мою, светом ярким освети, лучом согрей”. После этого нужно своими словами загадать желание. Говорят, что оно должно исполниться в течение года.

Как сделать талисман на исполнение желаний

В день летнего солнцестояния делают традиционный талисман – ведьмина лестница.

Для его изготовления понадобится длинная лента желтого или золотого цвета, 9 небольших бусинок любого цвета.

Схема изготовления талисмана очень простая: узел-бусинка-узел, свободный кусок ленты, узел-бусинка-узел и так далее.

Нанизывая каждую бусину, можно загадывать желания – разные или же повторять одно и то же.

Когда все 9 бусин нанизаны на ленту, следует завязать еще два узла – в начале и конце получившейся лесенки.

Ведьмину лестницу вешают над входом в жилище и снимают только ровно через год и сжигают в костре.

Ранее Факты ICTV писали, что летнее солнцестояние в 2018 году произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому времени.

Фото: dreamstime