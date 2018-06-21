15 случаев, когда селфи обернулись трагедией

Смерть от крыла самолета, падение с 8-го этажа и моста, удар электротоком. Факты ICTV собрали для вас 15 примеров, когда селфи обернулись летальным исходом или привели к сложным травмам.

1. Девушкам во время селфи самолет снес головы

В муниципалитете Чинипас штата Чиуауа (Мексика) двум девушкам оторвало головы крылом самолета во время селфи.

Они делали снимок с фургона на мобильный телефон и не заметили самолет.

2. Девушка выпала с 8-го этажа во время селфи

В Одессе из окна на восьмом этаже многоэтажки при попытке сделать селфи выпала 20-летняя харьковчанка.

Медики не смогли помочь девушки, она скончалась.

3. Парня ударило током, когда он делал селфи

15-летний парень обгорел, когда пытался сделать селфи на крыше вагона в Бердичеве (Житомирская область).

На поезде мальчика ударило электротоком напряжением 27 тысяч вольт.

Вместо селфи он получил ожоги 80% тела, а также очень серьезные повреждения внутренних органов.

За жизнь парня врачи боролись больше недели, однако он умер.

4. Парень упал с моста при попытки сделать селфи

В Запорожской области 22-летний парень сорвался с железнодорожного моста, когда хотел сделать селфи.

Парень задумал сфотографироваться, зацепившись руками за перила, однако к ним был подведен ток.

Не выдержав заряда, парень сорвался и полетел вниз.

5. Разряд тока при попытке сделать селфи

15-летний подросток залез на крышу поезда, чтобы сделать селфи.

Но парень не успел – его ударило током. От полученных травм школьник погиб на месте.

6. Смертельное селфи в ресторане

В Днепре 25-летняя девушка хотела сделать селфи и съехала вниз по перилам в ресторане.

Из-за неудачного падения девушка сломала шею и умерла.

7. Сорвался с крыши супермаркета из-за селфи

Во Львовской области юноша делал селфи на крыше магазина и упал.

От полученных травм парень скончался в скорой помощи.

8. Селфи на вагоне-цистерне

На станции Одесса-Восточная 19-летний юноша залез на крышу вагона-цистерны, чтобы сделать селфи.

С ожогами 45% поверхности тела парня госпитализировали в больницу, но на следующий день он умер.

9. Смертельное падение из-за селфи