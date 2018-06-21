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15 случаев, когда селфи обернулись трагедией

Смерть от крыла самолета, падение с 8-го этажа и моста, удар электротоком. Факты ICTV собрали для вас 15 примеров, когда селфи обернулись летальным исходом или привели к сложным травмам.

15 випадків, коли селфі обернулися трагедією

1.  Девушкам во время селфи самолет снес головы

В муниципалитете Чинипас штата Чиуауа (Мексика) двум девушкам оторвало головы крылом самолета во время селфи.

Они делали снимок с фургона на мобильный телефон и не заметили самолет.

2. Девушка выпала с 8-го этажа во время селфи

В Одессе из окна на восьмом этаже многоэтажки при попытке сделать селфи выпала 20-летняя харьковчанка.

Медики не смогли помочь девушки, она скончалась.

3. Парня ударило током, когда он делал селфи

15-летний парень обгорел, когда пытался сделать селфи на крыше вагона в Бердичеве (Житомирская область).

На поезде мальчика ударило электротоком напряжением 27 тысяч вольт.

Вместо селфи он получил ожоги 80% тела, а также очень серьезные повреждения внутренних органов.

За жизнь парня врачи боролись больше недели, однако он умер.

4. Парень упал с моста при попытки сделать селфи

В Запорожской области 22-летний парень сорвался с железнодорожного моста, когда хотел сделать селфи.

Парень задумал сфотографироваться, зацепившись руками за перила, однако к ним был подведен ток.

Не выдержав заряда, парень сорвался и полетел вниз.

5. Разряд тока при попытке сделать селфи

15-летний подросток залез на крышу поезда, чтобы сделать селфи.

Но парень не успел – его ударило током. От полученных травм школьник погиб на месте.

6. Смертельное селфи в ресторане

В Днепре 25-летняя девушка хотела сделать селфи и съехала вниз по перилам в ресторане.

Из-за неудачного падения девушка сломала шею и умерла.

7. Сорвался с крыши супермаркета из-за селфи

Во Львовской области юноша делал селфи на крыше магазина и упал.

От полученных травм парень скончался в скорой помощи.

8. Селфи на вагоне-цистерне

На станции Одесса-Восточная 19-летний юноша залез на крышу вагона-цистерны, чтобы сделать селфи.

С ожогами 45% поверхности тела парня госпитализировали в больницу, но на следующий день он умер.

9. Смертельное падение из-за селфи

23-летний львовянин выпал с 8-го этажа дома при попытке сделать селфи.

От полученных травм парень погиб на месте.

10. Фото с гранатой в руке

В российском Лабинске мужчина погиб из-за селфи с гранатой.

Перед смертью мужчина выкладывал в соцести фото с выдернутой у “лимонки” чекой предохранителя.

11. Слон затоптал мужчину из-за селфи

В Индии слон затоптал местного жителя из-за нежелания делать с ним селфи.

Мужчина подошел слишком близко и спровоцировал агрессию животного.

Когда он попытался убежать, слон бросился вдогонку и затоптал его.

12. Парень упал с моста на высоковольтную линию

Во Львове 18-летний парень упал с железнодорожного пешеходного моста в попытке сделать селфи.

Во время падения он задел высоковольтную линию и был поражен электрическим током.

Парня госпитализировали с тяжелыми травмами.

13. Поезд рассек девочке голову во время селфи

16-летняя жительница Индонезии чуть не лишилась головы во время селфи на фоне железнодорожных путей.

Поезд задел девушку, когда другие школьницы фотографировались на селфи-палку.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с рассеченной головой и зашили скальп обратно.

14. Блогер разбилась во время селфи

Блогер из Новой Зеландии разбилась насмерть во время селфи, упав со второго этажа своей квартиры в Лондоне.

Девушка скончалась от черепно-мозговой травмы.

15. Парень сорвался с обрыва, пытаясь сделать селфи

В Индии местный 24-летний житель сорвался с 15-метрового обрыва, пытаясь снять селфи на краю водопада.

Парня госпитализировали в критическом состоянии.

Кстати, ученые уверены, что три снимка ежедневно без публикации в интернете является первой стадией легкого ментального расстройства.

Фото: pixabay

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