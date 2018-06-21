15 случаев, когда селфи обернулись трагедией

Смерть от крыла самолета, падение с 8-го этажа и моста, удар электротоком. Факты ICTV собрали для вас 15 примеров, когда селфи обернулись летальным исходом или привели к сложным травмам.
1. Девушкам во время селфи самолет снес головы
В муниципалитете Чинипас штата Чиуауа (Мексика) двум девушкам оторвало головы крылом самолета во время селфи.
Они делали снимок с фургона на мобильный телефон и не заметили самолет.
2. Девушка выпала с 8-го этажа во время селфи
В Одессе из окна на восьмом этаже многоэтажки при попытке сделать селфи выпала 20-летняя харьковчанка.
Медики не смогли помочь девушки, она скончалась.
3. Парня ударило током, когда он делал селфи
15-летний парень обгорел, когда пытался сделать селфи на крыше вагона в Бердичеве (Житомирская область).
На поезде мальчика ударило электротоком напряжением 27 тысяч вольт.
Вместо селфи он получил ожоги 80% тела, а также очень серьезные повреждения внутренних органов.
За жизнь парня врачи боролись больше недели, однако он умер.
4. Парень упал с моста при попытки сделать селфи
В Запорожской области 22-летний парень сорвался с железнодорожного моста, когда хотел сделать селфи.
Парень задумал сфотографироваться, зацепившись руками за перила, однако к ним был подведен ток.
Не выдержав заряда, парень сорвался и полетел вниз.
5. Разряд тока при попытке сделать селфи
15-летний подросток залез на крышу поезда, чтобы сделать селфи.
Но парень не успел – его ударило током. От полученных травм школьник погиб на месте.
6. Смертельное селфи в ресторане
В Днепре 25-летняя девушка хотела сделать селфи и съехала вниз по перилам в ресторане.
Из-за неудачного падения девушка сломала шею и умерла.
7. Сорвался с крыши супермаркета из-за селфи
Во Львовской области юноша делал селфи на крыше магазина и упал.
От полученных травм парень скончался в скорой помощи.
8. Селфи на вагоне-цистерне
На станции Одесса-Восточная 19-летний юноша залез на крышу вагона-цистерны, чтобы сделать селфи.
С ожогами 45% поверхности тела парня госпитализировали в больницу, но на следующий день он умер.
9. Смертельное падение из-за селфи
23-летний львовянин выпал с 8-го этажа дома при попытке сделать селфи.
От полученных травм парень погиб на месте.
10. Фото с гранатой в руке
В российском Лабинске мужчина погиб из-за селфи с гранатой.
Перед смертью мужчина выкладывал в соцести фото с выдернутой у “лимонки” чекой предохранителя.
11. Слон затоптал мужчину из-за селфи
В Индии слон затоптал местного жителя из-за нежелания делать с ним селфи.
Мужчина подошел слишком близко и спровоцировал агрессию животного.
Когда он попытался убежать, слон бросился вдогонку и затоптал его.
12. Парень упал с моста на высоковольтную линию
Во Львове 18-летний парень упал с железнодорожного пешеходного моста в попытке сделать селфи.
Во время падения он задел высоковольтную линию и был поражен электрическим током.
Парня госпитализировали с тяжелыми травмами.
13. Поезд рассек девочке голову во время селфи
16-летняя жительница Индонезии чуть не лишилась головы во время селфи на фоне железнодорожных путей.
Поезд задел девушку, когда другие школьницы фотографировались на селфи-палку.
Пострадавшую госпитализировали в больницу с рассеченной головой и зашили скальп обратно.
14. Блогер разбилась во время селфи
Блогер из Новой Зеландии разбилась насмерть во время селфи, упав со второго этажа своей квартиры в Лондоне.
Девушка скончалась от черепно-мозговой травмы.
15. Парень сорвался с обрыва, пытаясь сделать селфи
В Индии местный 24-летний житель сорвался с 15-метрового обрыва, пытаясь снять селфи на краю водопада.
Парня госпитализировали в критическом состоянии.
Кстати, ученые уверены, что три снимка ежедневно без публикации в интернете является первой стадией легкого ментального расстройства.
Фото: pixabay