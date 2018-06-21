7 причин поехать на Первый международный форум Восточной и Центральной Европы Via Carpatia

С 23 по 30 июня в селе Криворивня в Карпатах пройдет Первый международный форум Восточной и Центральной Европы Via Carpatia. Участников и гостей ждет насыщенная культурная, интеллектуальная и развлекательная программа.

Если вы еще не спланировали свой отпуск или уже имеете билеты в Карпаты, мы назовем вам 7 причин, почему стоит посетить Форум Via Carpatia – яркое действо, которое зажжет ваше лето.

1. Бесплатная фестивальная неделя среди Карпатских гор

Все мероприятия фестиваля в течение целой недели, с 23 по 30 июня, будут абсолютно бесплатными. Единственное, о чем нужно позаботиться заранее, – это место проживания и способ добраться (поездом, автомобилем). Кстати, организаторы Форума продумали и это: на сайте viacarpatia.org вы найдете перечень усадеб, домов, гостиниц и хостелов, рассчитанных на разный бюджет и разное количество гостей. Все они находятся рядом с локациями Форума.

2. Гуцульское праздник Полонинское лето

Это настоящий рай для гурманов, любителей всего необычного и нового. Здесь и изделия народного искусства, и продукты питания, и колоритная национальная одежда, и ярмарка народных мастеров Гуцульщины. Свои изделия представят как предприниматели, так и местные жители. Брынза, медовуха, грибы, карпатские чаи, народная одежда – каждый найдет что-то для себя. В этом году Полонинское лето примет фестиваль украинских производителей Made in Ukraine. Мы гарантируем, что с пустыми руками вы не уйдете.

3. Гала-концерты украинских звезд

Фестиваль музыки и искусств Sounds of Carpatia в стиле World Music пройдет с 28 по 30 июня под открытым небом среди Карпатских гор. Хедлайнеры: Маричка Бурмака, Олег Скрипка, Алина Паш, Кристина Соловий, KOZAK SYSTEM, Иванка Червинская и Игорь Закус, Джаз коло, Taraka и другие. На двух сценах выступят более двухсот музыкантов.

4. Уникальная танцевальная площадка на свежем воздухе

Каждый вечер гостей Форума ждет танцевальная программа. Двухчасовые музыкальные сеты от украинских диджеев на свежем горном воздухе не оставят равнодушным никого. Современную электронную музыку Новый голос Карпат представит DJ o’skrypka. Проект MUND предложит гостям современную электронику совмещенную с аутентичными народными инструментами (варган, флейты, скрипка). Кстати, это будет самая высокая танцевальная площадка над уровнем моря.

5. Лучшие фестивальные кинопремьеры

Изюминкой фестиваля TRANSCARPATIA станут главные кинопремьеры. Показы фильмов Легенда Карпат, ЭКС, Предатель, Изи, Когда падают деревья, а также показы ретроспективных фильмов, короткого метра и документальных фильмов. Кроме украинских фильмов будут представлены зарубежные ленты, среди которых есть призеры Каннского и Берлинского фестивалей. Показы пройдут на двух локациях – два экрана в конференц-залах и один большой экран open air. В течение трех дней – с 23 по 25 июня – будет показано 20 фильмов.

6. Экскурсии по музеям и заповедникам

Для этого будет выделен целый день 25 июня. Состоятся экскурсий в музеи Криворивни, Верховины, Красноилья. Будет организована обзорная экскурсий с посещением Карпатского биосферного заповедника и многочисленные тематические экскурсии. Вы знали, что только в одном Верховинском районе находится около 18 заповедных объектов и почти три десятка музеев? Предлагаем несколько, а вы выбирайте: Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика, Музей Михаила Грушевского, Региональный историко-краеведческий музей Гуцульщины, Литературно-мемориальный музей Ивана Франко, Хата-музей кинофильма Тени забытых предков, Музей Хата-Гражда гуцульского быта, Музей гуцульской вышивки, Музей-усадьба Вышиванка, Музей прикладного искусства, дегустационный зал прикарпатских виноделов, Музей гуцульского быта и искусства У трембитаря, Хата-стая сыроварня, Музей гуцульской магии, Музей села Криворивня, Народный музей Гуцульского театра Г. М. Хоткевича. Именно поэтому поездка должна быть не только развлекательной, но и интеллектуально насыщенной.

7. Отдых в летней столице Украины

Криворивня – уникальное село в Верховинском районе, где в свое время проводили летние каникулы. Здесь любили отдыхать известные представители украинской интеллигенции Иван Франко и Михаил Грушевский, приезжала Леся Украинка, часто бывал художник Иван Труш, создавал театр Гнат Хоткевич. В этой местности Сергей Параджанов снимал Тени забытых предков.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали подборку мест, которые стоит посетить в Карпатах.