Гороскоп на сегодня, 21 июня

Сегодняшний день не подходит для большинства важных дел.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Звезды предупреждают о негативном влиянии ретроградного Юпитера – возможны категоричные заявления, о которых потом, возможно, придется пожалеть. Есть вероятность ссор, конфликтов.
Сегодня активность лучше направить на разрушение, например, завалов на рабочем столе, в квартире или садовом участке.
Особенно благоприятны все занятия, связанные с ручным трудом, поэтому и работы на земельном участке подойдут.
Будьте особенно внимательны к своим вещам в общественных местах.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.
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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.