PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 21 июня/

Гороскоп на сегодня, 21 июня

Сегодняшний день не подходит для большинства важных дел.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Звезды предупреждают о негативном влиянии ретроградного Юпитера – возможны категоричные заявления, о которых потом, возможно, придется пожалеть. Есть вероятность ссор, конфликтов.

Сегодня активность лучше направить на разрушение, например, завалов на рабочем столе, в квартире или садовом участке.

Особенно благоприятны все занятия, связанные с ручным трудом, поэтому и работы на земельном участке подойдут.

Будьте особенно внимательны к своим вещам в общественных местах.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

Читайте: Гороскоп на неделю с 18 по 24 июня

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка