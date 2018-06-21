Украинцы – о жизни в Эквадоре: цены, плюсы и минусы

Украинский эмигрант Владимир, который переехал ради любимой девушки, рассказал об особенностях жизни в Эквадоре.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

– В столовых кажется, что люди просто на скорую руку что-то сделали из того, что есть, и подали, – делится впечатлениями украинец.

Можно пойти в ресторан, где за хорошие деньги вас накормят хорошими блюдами. Там повара проявляют фантазию, но стоит быть осторожным, иногда эквадорский креатив может шокировать украинцев. Ведь здесь одно из любимых блюд – это морская свинка.

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Цены в Эквадоре не соответствую ни качеству товаров, ни уровню жизни эквадорцев. Дорого все: еда и даже кофе, Эквадор считается одним из крупнейших экспортеров кофе, поэтому казалось бы местные должны его пить вместо воды, однако нет, украинцам этот напиток более по карману. Цена чашечки напитка – от $2,5 до $5.

Летать отсюда и сюда тоже очень дорого. Из Украины на соседнюю часть мира дешевле улететь, чем из Эквадора в соседнюю страну.

Напомним, украинка Наталья, которая уже давно живет в Бразилии, рассказала о специфических традициях празднования в теплой стране.