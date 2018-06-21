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Как выбрать качественную рыбу в супермаркете – советы

На какие хитрости идут продавцы, чтобы продать нам несвежую рыбу и как выбрать качественный продукт далее в материале.

Эксперты советуют перед покупкой рыбы обязательно попросить продавца показать маркировки ящика. На ней должны быть указаны дата производства и срок реализации. Если же предоставить эту информацию отказываются – скорее всего, перед вами просроченный товар. Кроме того, следует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также проверять, нет ли на ней повреждений.

Как правильно выбирать безопасную для здоровья рыбу? Почему не стоит покупать акционные дары моря? И на какие ухищрения идут продавцы, чтобы подсунуть нам залежалый товар?

Подробнее о том, как выбрать охлажденную, замороженную и живую рыбу смотрите в видео программы Утро в большом городе.

Читайте: Как выбрать качественную соленую рыбу

Напомним, с наступлением жары в Киеве была зафиксированавспышка ботулизма. 28 мая в Киеве от агрессивной формы ботулизма скончалась женщина.

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