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Как правильно похмеляться: полный цикл из 7 шагов

Как правильно похмеляться и нужно ли похмеляться после бурной ночи, Факты ICTV спросили у диетолога.

Как правильно похмеляться – вопрос, который мучает многих людей, не умеющих правильно выпивать. Кто-то даже взял за привычку “перетерпеть”. Но на вопрос “Нужно ли похмеляться?” у профессионалов один ответ – нужно!

Как пить без похмелья и как помочь организму избавиться от симптомов похмелья, рассказала Фактам ICTV диетолог Юлия Поворознюк.

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Какой прием алкоголя гарантированно “сшибет”

Прием суррогатов алкоголя приводит к сильной алкогольной интоксикации. Это – клей, одеколон, антифриз, боярышник и тд.  А также, чем больше доза этанола в продукте, и чем больше объем выпитого, тем сильнее интоксикация.

Вредно ли терпеть похмелье

Похмелье – это транзиторное состояние и надо организму помочь восстановиться. Путем детоксикационной терапии:

  • достаточный питьевой режим;
  • прием сорбентов;
  • прием витаминов группы В;
  • прием глицина.

Сколько времени нужно для полного восстановления

Зависит от количества выпитого, частоты употребления алкоголя и стажа алкоголизма.

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Существует ли “волшебная таблетка” от похмелья

Волшебной таблетки нет. Есть комплексный подход:

Детоксикационная терапия:

  • активированный уголь;
  • белый уголь;
  • энтеросгель;
  • реоН2О;
  • минеральные воды: Боржоми, Поляна Квасовая.

Антиоксидантная поддержка:

  • ацетилцистеин;
  • витамины групы В;
  • глицин;
  • L-треонин;
  • лимонная, янтарная кислота.

Обязательно ли есть во время похмелья

Лучше сделать разгрузочный день для восстановления организма и снижения затрат энергии на переваривание еды. Нужно умеренное употребление пищи:

Исключить:

  • жареное;
  • копченое;
  • острое.

Рекомендованы: бульон или овощной суп + салаты из зелени.

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Можно ли ходить в баню при похмелье

Зависит от степени похмелья.  Лучше в баню не идти, а восстановиться дома, очень хорошо прогулки на свежем воздухе: ходьба, без интенсивных физических нагрузок.

Читайте: Украинский алкоголь: феномен водки и крафтового пива

Пример полного цикла избавления от симптомов похмелья

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1. Вода теплая с лимоном;

2. Сорбент + стакан воды;

3. Контрастный душ, заканчивать процедуру прохладной водой;

4. Завтрак:

Рецепт 1: смузи из шпината, авокадо, семян льна, клубники, йогурта.

Рецепт 2: омлет из 2-х яиц с брокколи + салат из зелени, огурцов, заправленных оливковым маслом.

Минеральная вода (Боржоми);

5. Прогулка на свежем воздухе в спокойном темпе: ходьба.

6. Минеральная вода;

7. Сорбент за 2 часа до обеда.

К слову, ранее мы писали, как пить так, чтобы алкоголь улучшал пищеварение, а не уничтожал организм.

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