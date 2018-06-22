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Гороскоп на сегодня, 22 июня

Сегодня, 22 июня, день благоприятный и подходит для любых созидательных дел.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Можно запланировать время для решения вопросов по недвижимости, в том числе дизайна интерьера, создания уюта в квартире.

Стоит проявить внимательность к нахождению на солнце: возможны ожоги и проблемы с кожей. Особенно благоприятно уделить внимание здоровью.

Романтическое общение сегодня весьма кстати. Ухоженность, элегантность, стильный вид, создание образа — все проявления красоты хороши и будут замечены. Любые занятия, связанные с творчеством, могут принести успех и удовлетворение. Стоит попробовать сделать что-то впервые. О

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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