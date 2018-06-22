Ручная кладь: габариты и что можно провозить

Факты ICTV узнали, что можно и нельзя провозить в ручной клади.

Размеры и вес ручной клади

Размер предметов, которые перевозят в ручной клади, не может превышать 55 x 35 x 25 см. В этот расчет берутся карманы, колеса и ручки багажа.

Если вы не уверены в размере перевозимых в ручной клади вещей, то лучше сдать их в багаж. А некоторые компании могут предоставлять специальные приспособления для измерения габаритов ручной клади.

Если во время проверки ручной клади (перед посадкой в самолет) она не будет соответствовать габаритам, то ее придется сдать в багаж. В таком случае вас могут заставить заплатить дополнительный сбор.

В зависимости от салона, в котором вы летите, вес ручной клади не должен превышать 12 или 18 кг. Эту информацию должны указывать в вашем билете.

Однако лучше проверять информацию касательно разрешенных габаритов ручной клади на сайте авиаперевозчика. Ведь они могут отличаться от общепринятых. Например, Wizz Air позволяет перевозить багаж с габаритами 55 х 40 х 23 см.

А в МАУ вам не позволят перевозить в ручной клади очень тяжелые предметы.

Сколько предметов можно перевозить

Количество перевозимых в ручной клади предметов также зависит от салона, в котором вам предстоит лететь.

Как правило, могут позволить перевезти до 2 предметов ручной клади или 1 предмет и 1 аксессуар.

В число аксессуаров относят:

1 дамскую сумочку;

1 портфель;

1 чехол (сумка) для ноутбука, фотоаппарата или иного электронного устройства.

Кроме того, на борт самолета можно брать вещи, которые не относятся к категории ручной клади или аксессуаров:

куртку, пальто и другую верхнюю одежду;

зонт;

беспошлинные товары, купленные на борту самолета или в аэропорту;

детские принадлежности;

медицинские приспособления и технику.

Что можно перевозить в ручной клади

Есть множество вещей, которые разрешают провозить в ручной клади, но на некоторые распространяются специальные правила.

Если вы хотите перевозить с собой острые предметы, то, скорее всего, вам откажут даже в возможности иметь свою вилку на борту. У каждой компании свои правила, и небольшие ножи (например, для масла) или швейные иглы могут разрешить провозить в ручной клади. Точно позволено везти с собой электрическую бритву и одноразовый бритвенный станок или станок со сменными кассетами.

Отказаться от повседневных гаджетов, вроде смартфонов, планшетов или ноутбуков в самолете вас не заставят. Хотя технику больших габаритов или штативы могут попросить сдать в багаж.

Читайте: Отдых в Турции 2018: куда поехать и цены

Спортивное снаряжение и рабочие инструменты, чаще всего просят сдать в багаж, но вот средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах не получится провезти даже там. Однако футбольный и баскетбольный мяч вы можете взять с собой в салон.

Также в ручной клади можно провозить музыкальные инструменты, если они помещаются на багажной полке.

Жидкости, гели и аэрозоли позволено везти в ручной клади, если они в емкостях до 100 мл и находятся в прозрачном закрывающемся пакете размером 20 x 20 см. На каждого пассажира позволен всего один пакет.

От перевозки оружия в салоне придется отказаться, как и от большинства легковоспламеняющихся предметов. В ручную кладь разрешают брать литий-ионные аккумуляторы (но в большинстве случаев – с разрешения авиакомпании) щелочные алкалиновые батарейки, а также обычные спички и одноразовые зажигалки.

На борт самолета разрешают брать и еду. Без ограничений можно провозить:

печенье;

орехи;

сухофрукты;

яблоки;

бананы;

хлеб;

конфеты;

твердый сыр;

колбасу;

бутерброды;

соль;

батончики.

А вот воду, сок, йогурт, варенье, масло и мягкие сыры можно везти только в емкостях до 100 мл. Но можно взять с собой пустую бутылку и наполнить ее водой из фонтанчика после досмотра.

Из алкоголя вам чаще всего могут позволить перевозить напитки из дьюти-фри больше 100 мл, если они лежат в запечатанном пакете с чеком. Остальной алкоголь разрешают провозить на борту только отдельные компании, однако алкоголь крепостью больше 70% перевозить в ручной клади нельзя.

К слову, 1 июня в Киеве открыли пляжный сезон. Факты ICTV собрали 12 самых лучших пляжей для отдыха.

Фото: Wizz Air, МАУ