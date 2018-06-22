Summer Park под открытым небом

Начиная с 1 июня, каждый день с 10.00 до 20.00 возле маркет молла Дарынок работает Summer Park – один из самых больших батутных городков столицы под открытым небом.

На площади 2 тыс. м² будет чем заняться и детворе до 14 лет и их родителям. Главная детская зона Киева придется по душе даже самым требовательным гостям.

Summer Park – обилие развлечений

На территории разместилось больше десятка игровых площадок:

огромный батутный комплекс, одновременно в котором могут играть 20 детей;

водный футбол;

надувной скалодром;

батутная арена и спортивные батуты;

батут Веселая горка, высотой около 7 метров;

аттракционы Angry Birds, Рыбалочки, Банджо с тремя батутами;

площадка для детей до 4-х лет с машинками, мячиками, конструктором, раскрасками и карандашами;

красочная площадка Паровозик.

Summer Park – отдых для родителей

Дети играют – родители отдыхают. Для них организаторы обустроили лаунж-зону с мягкими креслами-мешками, а также уголок со спортивными играми: настольным теннисом, футболом и баскетболом.

Summer Park – комфорт и безопасность

На полу городка мягкое покрытие, а от лучей солнца защищают теневые сетки. За безопасностью детей возле аттракционов постоянно следят аниматоры, а на входе – контролер.

Summer Park – вкусный фуд-корт

Возле парка работает уличный фудкорт, в меню которого есть овощи и мясо на гриле, узбекский плов, печеный молодой картофель, свежие овощи и освежающие напитки. Для детей делают сладкую вату, лимонад и мороженое.

Summer Park – интерьер

Территория парка красочно декорирована разноцветными бабочками, зонтами и лентами, а также маленькими воздушными шарами и растениями. Яркие фотографии – гарантированы, особенно в тропической фотозоне.

Стоимость билета в парк для детей: будний день – 90 грн, выходной и праздничный – 130 грн, сопровождающим взрослым – вход бесплатный.

Льготы: Детям до 3 лет – вход бесплатный (на кассе необходимо предъявить свидетельство), для детей из многодетных семей и инвалидов действует скидка -50% (при предъявлении соответствующих документов).

Подробно ознакомиться со всеми активностями, расписанием мастер-классов, работой Summer Park можно по телефону (044) 461 88 13, на сайте Дарынка и странице в соцсети Facebook.

Адрес: Киев, м. Лесная, ул, Магнитогорская, 1а, маркет молл Дарынок, паркинг (6 вход).