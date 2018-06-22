В YouTube и Facebook появятся платные каналы

YouTube вводит функцию платной подписки на каналы с количеством более 100 тысячами подписчиков. Facebook также начал тестировать платную подписку на сообщества.

YouTube

О том, что YouTube вводит функцию платной подписки, сообщает Bloomberg.

– Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними, – заявил главный директор по продукту Youtube Нил Мохан.

Авторы будут получать 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. В настоящее время комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.

Функция подписки уже доступна для некоторых каналов, посвященных видеоиграм, вскоре она будет доступна и другим.

Подписка также позволит пользователям получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивного контента и атрибутики.

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Facebook

О том, что Facebook начал тестировать пилотный проект, который позволит администраторам сообществ зарабатывать на своем контенте, сообщается на официальном блоге компании.

Платная подписка пока введена лишь для нескольких сообществ, однако их число уже скоро может вырасти.

Как пояснил директор по продуктам для групп Алекс Див, подобное решение может помочь администраторам сообществ сэкономить время, создавая эксклюзивный контент для платных подписчиков.

The Business Insider пишет, что подписка на группы находится в пределах $30. Издание приводит в пример сообщество Declutter My Home, которое делится лайфхаками по поддержанию уюта дома. Месячная подписка на него составляет $14,99.

Кулинарное сообщество Recipes & Meal Planning стоит по $9,99, а группа The Grown and Flown Parents, которая помогает при поступлении в колледжи, выходит по $29,99 ежемесячно.

Facebook не будет собирать комиссию с администраторов сообществ. Таким образом в соцсети хотят поднять популярность ведения групп. Пользователи смогут управлять и следить за своими подписками в приложении Facebook на iOS и Android.

Напомним, в январе компания Google ввела новые правила монетизации контента для пользователей YouTube. Чтобы получать прибыль от рекламы, нужно иметь не менее 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотра.