Как выбрать купальник: топ-10 трендов лета 2018

Лето набирает обороты и самое время задуматься над обновлением пляжного гардероба. Факты ICTV разобрались, какие купальники в моде в 2018 году.

Модные купальники удивляют разнообразием: тут есть и очень экстравагантные, и откровенные варианты, и модели поскромнее. Среди необычных решений – купальники в стиле нижнего белья, а также купальники с подтяжками. Возвращается в этом сезоне и ретростиль с высокими плавками и горошком.

Для любительниц блеснуть идеальным телом стилисты вернули купальник со стрингами. Так что выбрать есть из чего!

Купальники кроп-топ

Одним из главных трендов пляжного сезона лета 2018 – купальники с верхом в виде короткого топа. Это может быть как облегающий кроп-топ, так и слегка свободный короткий блузон с рукавами.

Купальники с кисточками

По-прежнему в моде купальники, украшенные декоративными кистями из ниток. В новом прочтении такие купальники стали еще более кокетливыми и женственными. Некоторые дизайнеры так увлеклись этим декоративным элементом, что украсили им не только купальные костюмы и пляжную одежду, но и аксессуары и украшения.

Купальники с множеством полосок и завязок

Еще один горячий хит сезона – красивые купальники со множеством всевозможных узких полосок, завязок и шнуровок. И хотя в модном топе такая модель присутствует уже несколько лет подряд, этим летом ее популярность достигнет наивысшей точки. Во всяком случае, так считают дизайнеры.

Купальники с подтяжками

Новшеством сезона стали купальники с подтяжками. Выглядят они, конечно, оригинально, но вот удобно ли в них будет плавать и загорать?!

Слитные купальники

Среди слитных купальников лидируют сексуальные модели с глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах в стиле 80-х.

Купальники с принтами

На пике моды – яркие принты. Чего только не нарисовали дизайнеры на модных купальниках! Цветочные мотивы, хищные принты, загадочная абстракция, морские вариации.

Купальники со стрингами

Стараниями дизайнеров Courtney Allegra, Montce и For Love & Lemons в моду возвращаются дерзкие и сексуальные купальники с плавками стринг. Так что пора в спортзал, приводить фигуру в форму.

Бельевой и вечерний стиль

Тренд для тех, кто всегда и везде любит выделяться из толпы, не боясь удивленных или осуждающих взглядов. Столь модный бельевой стиль, который окончательно завоевал подиумы в сегменте топов и платьев, пробрался и в пляжную моду, так что у For Love & Lemons, Cirone Swim, Lee+Lani можно увидеть купальные костюмы, которые вы легко перепутаете с роскошными моделями нижнего белья.

Купальники в спортивном стиле

Для тех модниц, кто в купальнике не только загорает и плещется в море, но и занимается спортом, дизайнеры Duskii, Aqua Blu и ACACIA приготовили функциональные спортивные модели.

Купальники в ретростиле

Плавки винтажных купальников достигают линии талии и выше, напоминая о тенденциях 50-х годов. Еще одна отличительная черта этого сегмента купальников – минимальное количество декоративных элементов.

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К слову, Факты ICTV писали, за сколько можно купить украинскую дизайнерскую обувь, где искать и что будет в тренде этим летом.

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