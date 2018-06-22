Скидки до 80% – Steam запустил Летнюю распродажу видеоигр

В сервисе Steam, который занимается продажей цифровых копий видеоигр, началась масштабная распродажа.

В сервисе продажи цифровых видеоигр Steam началась Летняя распродажа – одна из двух самых больших распродаж года.

В этом году она носит название Межгалактическая. Распродажа началась вечером 21 июня и продлится до 5 июля.

Как правило, игроки на таких распродажах скупают игры “пачками”, поскольку скидки могут достигать 75-80%.

В этот раз в Steam на время Межгалактической распродажи добавили маленькую игру, в которой все желающие могут попытаться получить одну из 4 видеоигр бесплатно.

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К слову, компания Ubisoft начала раздавать бесплатную версию видеоигры For Honor.

Фото: Steam