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Гороскоп на сегодня, 23 июня

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день даст возможность обрести духовную мудрость.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Любые занятия на углубление своего духовного уровня пойдут на пользу.

Тем, кто соблюдает Экадаши, стоит учитывать, что сегодня — самый сильный пост в году, Пандава Экадаши, который рекомендуется держать без воды и еды от восхода до восхода.

Благоприятно в течение дня слушать Гаятри-мантру.

Полезны любые медитативные практики, проявление любви и заботы к окружающим. Заложенные сегодня семена развития и постижения сути могут дать обильные плоды в будущем, поэтому можно посвятить время обучению, самоанализу, размышлениям.

Приветствуется спокойный и размеренный подход в любых делах.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 годадля представителей всех знаков зодиака.

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