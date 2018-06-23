Поздравления с Днем государственного служащего: 5 лучших СМС

23 июня украинцы празднуют День государственного служащего.

Впервые этот праздник стали отмечать в Украине в 2003 году.

Дата была выбрана специально – в этот день празднуется День государственного служащего и в мире.

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/277 постановила объявить 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных Наций.

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День государственной службы в Украине является обычным рабочим днем и отдельный выходной день не предусмотрен.

Традиционно в этот день поздравляют госслужащих с профессиональным праздником. Наиболее отличившимся сотрудникам вручаются правительственные награды, грамоты, премии, памятные подарки.

Факты ICTV подготовили 5 лучших поздравлений.

Госслужащий — сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днём.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.

***

Есть для праздника веселого

Настоящая причина,

День государственного служащего

Отмечает Украина!

Мы поздравляем вас ребята,

С вашим профессиональным днем,

Живите счастливо, богато,

Пусть будет все у вас путем,

Пусть государственная служба,

Несет вам радость и почет,

У вас пусть будет все, что нужно,

Плюс крупный на сберкнижке счет!

***

Служению державе

Жизнь ты посвящаешь,

С праздником, госслужащий,

Тебя я поздравляю.

Желаю, чтобы вверх

Росла твоя карьера,

Порядочности, честности,

Чтоб ты был примером.

Желаю, чтоб трудился

На благо Украины

И чтобы гордиться

Делами мог своими.

***

Вы служите любимой Украине.

Все силы отдаете каждый час,

Чтоб жизнь людей была еще счастливей,

Жилось чтоб людям радостней у нас.

В трудах всегда проходит время ваше.

Все силы прилагаете к тому,

Чтоб Украина становилась краше.

Вы служите народу своему!

***

В Украине День госслужащего,

С чем тебя и поздравляю,

И всего я наилучшего,

Счастья и добра желаю.

Пусть работа твоя спорится,

И всем будешь ты доволен,

Пусть хорошее исполнится,

Будешь счастлив и спокоен!

Напомним, согласно новому закону о пенсионной реформе все специальные пенсии для госслужащих отменены.

Фото: Pixabay.