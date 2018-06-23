Поздравления с Днем государственного служащего: 5 лучших СМС

23 июня украинцы празднуют День государственного служащего.
Впервые этот праздник стали отмечать в Украине в 2003 году.
Дата была выбрана специально – в этот день празднуется День государственного служащего и в мире.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 57/277 постановила объявить 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных Наций.
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День государственной службы в Украине является обычным рабочим днем и отдельный выходной день не предусмотрен.
Традиционно в этот день поздравляют госслужащих с профессиональным праздником. Наиболее отличившимся сотрудникам вручаются правительственные награды, грамоты, премии, памятные подарки.
Факты ICTV подготовили 5 лучших поздравлений.
Госслужащий — сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днём.
А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.
***
Есть для праздника веселого
Настоящая причина,
День государственного служащего
Отмечает Украина!
Мы поздравляем вас ребята,
С вашим профессиональным днем,
Живите счастливо, богато,
Пусть будет все у вас путем,
Пусть государственная служба,
Несет вам радость и почет,
У вас пусть будет все, что нужно,
Плюс крупный на сберкнижке счет!
***
Служению державе
Жизнь ты посвящаешь,
С праздником, госслужащий,
Тебя я поздравляю.
Желаю, чтобы вверх
Росла твоя карьера,
Порядочности, честности,
Чтоб ты был примером.
Желаю, чтоб трудился
На благо Украины
И чтобы гордиться
Делами мог своими.
***
Вы служите любимой Украине.
Все силы отдаете каждый час,
Чтоб жизнь людей была еще счастливей,
Жилось чтоб людям радостней у нас.
В трудах всегда проходит время ваше.
Все силы прилагаете к тому,
Чтоб Украина становилась краше.
Вы служите народу своему!
***
В Украине День госслужащего,
С чем тебя и поздравляю,
И всего я наилучшего,
Счастья и добра желаю.
Пусть работа твоя спорится,
И всем будешь ты доволен,
Пусть хорошее исполнится,
Будешь счастлив и спокоен!
Напомним, согласно новому закону о пенсионной реформе все специальные пенсии для госслужащих отменены.
Фото: Pixabay.