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Фото без Instagram и тамагочи. Как развлекалась молодежь без интернета – ТЕСТ

День молодежи в Украине в 2018 году отмечают 24 июня. Факты ICTV создали тест и предлагают вспомнить, как развлекалось молодое поколение до появления гаджетов и развития интернет-зависимости.

День молоді - ТЕСТ

День молодежи в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня.

Развитие информационных технологий и всемирный прогресс ощутимо повлияли на современное поколение.

Нынешняя молодежь “погрузла” в компьютерных играх, гаджетах и практически живет в социальных сетях.

При этом традиционные развлечения старшего поколения молодежи не интересны и в чем-то даже непонятны.

Читайте: От дзиґлика до галунки. Вы точно знаете украинский? – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, что вы знаете о развлечениях молодежи 90-х. Поехали?

Мы также писали, куда пойти на День молодежи в Киеве.

Фото: Pixabay, Dreamstime, Giphy, скриншот/Интересные факты, скриншот/uran83, скриншот/AppleExpertFun, скриншот/UncleShurik

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