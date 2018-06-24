Гороскоп на сегодня, 24 июня

День способствует проявлению решимости, можно что-то предпринимать, требующее дисциплинированности, есть возможность довести начатые дела до конца.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Умственные способности сегодня, 24 июня, могут быть достаточно высоки, если требуется проработать большие массивы информации, то сегодня это может удаться легче, чем обычно.
Сегодня предпочтение лучше отдать справедливости, и поддержанию гармонии, как в общении, так и в действиях и поступках.
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Подходящее время провести встречу с друзьями. Общение с любимым человеком, романтические встречи могут доставить радость.
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.
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