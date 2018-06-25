Бердянск 2018: где остановиться, что посмотреть и сколько стоит

Сезон отпусков в разгаре. Для тех, кто выбирает украинские курорты, Факты ICTV рассказывают, чем Бердянск может привлечь туристов и сколько стоит отдых на Азовском море в этом году.

Сердце Азова – именно так называют Бердянск, одно из популярных направлений отдыха среди украинцев. В 2017 году число туристов посетивших Бердянск достигло 1,5 млн.

Пляжный сезон здесь стартует с конца мая и продолжается до конца сентября. Море – вот ради чего едут туристы. Азовское море считается одним из самых спокойных морей мира. Кроме этого оно еще и чрезвычайно теплое – летом прогревается до 26-29 градусов тепла.

Пляж и море – далеко не единственные развлечения в городе. Здесь есть отдых на любой вкус – от дельфинария, зоопарка и пенных вечеринок в аквапарке, до оздоровительных процедур лечебной грязью и семейных походов в музеи.

Более того, в Бердянске природа создала уникальные условия не только для отдыха, но и для оздоровления. В черте города раскинулось шесть солевых озер, откуда добывают лечебную иловую грязь. Чистый морской воздух с повышенным содержанием кислорода, йода, брома и морских солей наделяет организм целебными свойствами.

Одним из ключевых факторов при выборе отдыха является финансовый вопрос. Обычно, цены в курортных городах всегда на порядок выше. Алексей Холод, секретарь городского совета Бердянска, уверяет, что в этом сезоне цены в Бердянске пока незначительно выросли:

– Ценовые изменения есть. Относительно прошлого года они выросли на 10%. Когда начинается наплыв туристов, люди начинают корректировать цены. Что будет с ними дальше и как будут вести себя предприниматели трудно сказать.

Как доехать

Из Киева в Бердянск можно доехать машиной, автобусом или прямым поездом Киев-Бердянск. Билеты на него стоят от 175 грн за место в плацкарте и 330 грн за купе, а в пути придется провести 18 часов.

Секретарь городского совета Бердянска отметил, что они налаживают железнодорожные связи и с другими городами:

– Мы много работаем над тем, чтобы у нас было разностороннее железнодорожное сообщение. В прошлом году мы запускали прямую связь со Львовом. Поезд Львов-Бердянск ходил через день. Сейчас ходят поезда из Кривого Рога, Харькова, а также несколько прицепных вагонов из Минска.

Цены на поезд из Харькова стартуют от 190 грн, а дорога займет до 9 часов. Для сравнения билеты из Минска – 1800 грн, а время в пути – 28 часов.

Самый удобный способ добраться до города – автомобиль. Однако следует учесть плохое покрытие дороги. Из-за этого местные советуют ехать в объезд через Мелитополь. Это на 40 км длиннее. Власти обещают в ближайшее время решить вопрос с качеством дороги. Автобусы из Киева, Харькова, Днепра курсируют ежедневно, а цены на билеты – от 350 гривен.

По городу удобно передвигаться как автобусами, которые регулярно курсируют, так и такси, которые здесь относительно недорогие. Цены на поездку стартуют от 35 грн.

Где остановиться

Проблем с поиском жилья в Бердянске нет. На перроне вокзала туристов встречают местные с предложениями на любой вкус – квартиры в центре, уютные домики у моря. Местные предлагают жилье от 80 грн за ночь с человека. Однако средняя цена на жилье в этом сезоне – 1000 гривен за номер на двоих с питанием. Стоит учесть и то, что цены на жилье в городе и на косе различаются. Так, на косе дороже на 20%.

Туристы, планирующие устроить ребенка в летний лагерь, могут быть спокойны – в Бердянске работает аж 11 детских лагерей. Цены на проживание в них колеблются в пределах 350-500 грн в день.

Люди, которые едут в Бердянск лечиться могут выбрать один из 6 санаториев, которые охотно принимают туристов. Так, проживание с трехразовым питанием и лечением в профсоюзных санаториях “Приазовкурорта” Лазурный и Бердянск обойдутся в 630-720 грн в сутки. На территории этих санаториев есть три грязевых озера, откуда добывают иловую грязь для процедур.

Гид по пляжам

Местные пляжи – песчаные, с пологим заходом в воду. Все они бесплатные. Популярностью пользуются третий пляж, где разместились почти все водные аттракционы города, и центральный пляж на Приморской площади. Однако часто посетители жалуются на недостаточную чистоту последнего.

Самые лучшие пляжи на Бердянской косе. Длиной почти 20 км она разделяет море, создавая все условия для комфортного отдыха. Так, по одну сторону косы образовался залив с тихим морем и мелким дном, а по другую – глубокое открытое море. Все территория косы условно разделена на три части – Ближняя, Средняя и Дальняя коса. На территории раскинулись многочисленные базы отдыха, санаторно-курортные учреждения, детские лагеря и отели на любой вкус.

Добраться до косы можно с любого уголка города. Автобусы курсируют каждые 10 минут и стоят всего 8 грн. Однако стоит учитывать, что цены на косе выше, чем в городе. Так, если аренда лежака на городском пляже стоит 50 грн, то на косе – 70. Такси оттуда стоит в 1,5 раза дороже обычного тарифа.

Куда пойти

В Бердянске есть немало интересных мест. Те, кому надоело загорать на пляже, могут провести день в аквапарке “Мыс доброй надежды”. Вход на целый день обойдется 445 грн за взрослого и 425 грн за ребенка. В день рождения попасть на территорию аквапарка возможно за 1 грн. На территории насчитывается более 30 горок различной сложности. Для детей здесь отведены специальные бассейны с соответствующими аттракционами, а также на территории есть аниматоры. В аквапарке работают бар и ресторан, где можно перекусить, а также ночной клуб.

Прямо напротив аквапарка, в середине Бердянской косы раскинулся дельфинарий “Немо”. Поход в дельфинарий станет прекрасным подарком, как для детей, так и для взрослых. Здесь ежедневно, кроме понедельника, демонстрируют свои таланты дельфины, морские львы и котики. Билеты на спектакль стоят 200 грн в будние дни и 250 в выходные, а дети до 5 лет бесплатно.

Вечером можно провести время на Приморской площади. Здесь функционирует лунопарк с 50-ти метровым колесом обозрения, что уже стало визитной карточкой города. С закатом солнца колесо начинает пылать разноцветными огнями. В 2018 году для туристов открыли новый аттракцион – отель страха. Яркое двухэтажное здание с черепами на фасаде привлекает внимание посетителей.

День с семьей можно провести и в зоопарке «Сафари». Здесь в апреле родились белые тигрята. На территории зоопарка насчитывается более 80 видов уникальных животных всех уголков планеты. Цена – 150 для взрослых и 100 грн для детей.

Яркое лето – это отдых у моря, веселье на водных горках в аквапарке и романтические вечера на побережье моря. Кроме стандартных развлечений морского курорта Бердянск предлагает еще и культурный отдых.

Так, в городе есть пять музеев. Внимание следует обратить на музее истории города. Здесь можно узнать почему город имеет такое название, что объединяет графа Михаила Воронцова и Бердянск, кто такая Полина Осипенко и почему определенное время город назывался в ее честь.

Что привезти из Бердянска

Когда речь идет о Бердянск, сразу вспоминается азовский бычок. Хотя местные говорят, что в этом году его мало, однако сушеная рыба продается везде – на рынках, в магазинах и на пляжах. Красный или белый, чищенной или нет, сушеный, жареный или вяленый, маленький или большой бычок стоит от 10 грн за связку с 10 штук. Даже не люители рыбы проявляют интерес к своеобразному символу города и не упускают возможности попробовать его на вкус. Кроме стандартных сувениров – магнитов, брелков и чашек – непременно стоит прихватить с собой хотя бы маленькую связку бычков.

Бердянск, раскинувшийся на побережье Азовского моря, привлекательный курорт, которому есть что предложить туристам. Здесь найдут себе развлечения и молодежь, и семейные пары с маленькими детьми, и люди среднего возраста. Кроме того, уникальное расположение города позволяет туристам выбирать – или купаться в тихом, спокойной заливе, или отправиться к берегам бурного открытого моря.

Фото: официальный туристический портал Бердянска

Лилия Ященко