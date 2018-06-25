Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 25 июня по 1 июля 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Важная для вас неделя, особенно это касается взаимодействия с людьми, длительных личных или деловых контактов.

Могут часто возникать спорные ситуации, решить которые без посторонней помощи будет трудно.

Не исключено ваше прямое или косвенное участие в конфликтах, судебных разбирательствах, ситуациях, предполагающих выбор.

Возможно, спорить и выбирать будете не вы, но на вас это все равно как-то отразится. Вы можете выступить и в качестве миротворца, советчика.

Гороскоп для Тельцов

Чтобы эффективно работать, вам нужна соответствующая обстановка и отсутствие напряженных отношений с коллегами. В первой половине недели вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице, пополнить свои знания посредством заимствования зарубежного опыта. Вы умеете избегать ненужной траты времени, что также хорошо сказывается на вашей работе. Во второй половине возможно заключение взаимовыгодных договоров.

Гороскоп для Близнецов

Личная жизнь может иметь тесную связь с финансовыми или имущественными вопросами.

Самый простой вариант — это совместное зарабатывание денег или общие траты, возможны также решения, касающиеся раздела имущества, алиментов, выплат долгов и штрафов.

Не исключена совместная дальняя поездка.

В отношениях важнее всего становится вера в любимого человека, его поддержка при любых обстоятельствах.

Гороскоп для Раков

Ваши доходы и расходы не полностью в вашей власти, чаще обычного придется советоваться с другими или просить помощи, либо оказывать ее другим.

Возможны крупные приобретения для дома или членов семьи, не исключено решение наследственных вопросов, дел, касающихся недвижимости или денежных вкладов.

Вторая половина недели дает больше свободы, но меньше поддержки, придется многое решать самим.

В эти дни будет много возможностей для начала важных дел, расширения бизнеса, смены работы.

Гороскоп для Львов

Состояние вашего здоровья во многом зависит от осторожности и стрессоустойчивости.

В этот период ваша энергетика достаточно сильна, чтобы противостоять любому негативу.

Но если негатива окажется слишком много, неделя может стать травмоопасной.

Особенно осторожными надо быть во второй половине недели. Есть риск обострения болезней печени.

Гороскоп для Дев

Стремление к лучшему может быть сопряжено с решением сложных задач, отнимающих много душевных и физических сил.

Но у вас может усилиться интуиция, позволяющая видеть глубинные причины того, что на поверхности.

Вы сможете увидеть и процессы, которые еще не стали очевидными, но они происходят и влияют на вашу жизнь.

Поняв это, вы сможете сильнее воздействовать на людей, не только словами, но и энергетически. Избегайте фанатизма.

Гороскоп для Весов

Вы успешно продвигаетесь по карьерной лестнице вверх и всегда знаете, чего хотите.

Если в первой половине недели у вас запланированы заграничные деловые поездки, то они обязательно будут успешными и результативными.

Во второй половине проявляется склонность к ручному труду, где требуется точность и терпение.

Вы склонны не растрачивать свою внутреннюю энергию зря, но если действительно нужно себя проявить, то способны прыгнуть выше своей головы.

Гороскоп для Скорпионов

Возможны серьезные планы и радужные надежды, связанные с личной жизнью.

Это может быть подготовка к свадьбе, планирование важного семейного мероприятия, совместной поездки или переезда.

Ваши личные успехи могут появиться благодаря поддержке со стороны близких людей, семьи.

Личные отношения укрепляет ответственность и обдуманность в словах и поступках.

Вред им наносят неуправляемые чувства.

Гороскоп для Стрельцов

Материальные блага будут чаще притягивать те люди, чья деятельность связана с не очень материальными вещами: науками, искусствами, духовными практиками и философскими теориями, со всеми видами познания и творческого самовыражения.

Разумеется, нужен еще и талант, и увлеченность, что может привлечь внимание других людей.

Дружба с начальством может материально осчастливить людей менее возвышенных профессий.

Гороскоп для Козерогов

Благоприятный для вашего здоровья период, если вести хотя бы относительно здоровый образ жизни.

Чтобы свести риск к нулю, следует избегать физических и умственных перегрузок, излишеств в еде и питье, употребления в пищу однозначно вредных продуктов.

Умеренная физическая активность полезна, хорошо на вас могут повлиять длительные поездки или походы, разумеется, с соблюдением мер безопасности.

Более бережного отношения требует на этой неделе область бедер и таза, а также печень.

Гороскоп для Водолеев

Неделя может принести значительные перемены в жизни.

Могут появиться новые планы и мечты или измениться взгляды на мир и собственное окружение.

Возможно, вам захочется уйти от мелкой суеты жизни, от тяготящих вас обязанностей и расширить свой личный мир за счет приобщения к чему-то новому.

Неплохое время для отдыха, в дальних поездках следует быть осторожнее, неделя непредсказуемая, нередки аварийные ситуации.

Гороскоп для Рыб

Вы с энтузиазмом отдаетесь любимому делу, умеете работать в коллективе, всегда имеете свое собственное мнение и парочку прогрессивных идей в запасе.

Но есть опасность, что желание видеть себя незаменимым может перерасти в манию величия, а требования к своим коллегам будут завышенными или же вообще невыполнимыми.

Если вы сможете перебороть данные установки, то станете незаменимым сотрудником, которому не страшно поручить дело любого уровня сложности.