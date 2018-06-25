Международный день моряка: поздравления

Сегодня, 25 июня, праздную Международный день моряка. Факты ICTV собрали поздравления в стихах и прозе для мореплавателей.

В 2010 году, решением, скрепленным резолюцией государств-членов Международной морской организации в составе ООН, принято отмечать 25 июня, как Международный день моряка.

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Профессия мореплавателя полна не только романтикой и приключениями, но множеством рисков.

Сегодня всеобщий праздник моряка

Компас, мили, штиль и волны

Знает он наверняка.

Моряк ведь не только тельняшка,

Не только бинокль и труба,

Моряк — это сила и разум,

Моряк — это жизнь навсегда!

Он любит свободу и ветер,

И солнце встает для него,

И парус, наполненный ветром

Как сила земли для него.

*****

Мой романтичный мореплаватель, моряк,

В тебе своей души не чаю.

И миру без тебя, поверь, никак.

Тебе я, свет мой ясный, пожелаю:

Хранить в спокойствии все водные границы,

Пиратов грозных с легкостью разбить.

И, наслаждаясь утренней зарницей,

За избранный свой путь судьбу благодарить.

*****

Международный день моряка.

У китов болят бока,

У дельфинов ломит уши,

Болит горло у горбуши,

У акулы нос заложен,

Черепаха больна тоже.

Разбежались все касатки,

Говорят болят лопатки.

Морской попрятался весь мир —

У моряков сегодня пир!

*****

От чистого сердца поздравляем всех моряков с профессиональным праздником! Ваш труд невозможно переоценить! И в военное, и в мирное время вам нет равных! В этот праздничный день желаем вам оставаться такими же сильными и надежными, крепкими и здоровыми, веселыми и счастливыми! Мы с берега желаем вам удачи!

Ранее Факты ICTV писали, что в аннексированном Крыму удерживают 7 украинских моряков, задержанных российскими спецслужбами.

Фото: Dreamstime.