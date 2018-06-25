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Международный день моряка: поздравления

Сегодня, 25 июня, праздную Международный день моряка. Факты ICTV собрали поздравления в стихах и прозе для мореплавателей.

В 2010 году, решением, скрепленным резолюцией государств-членов Международной морской организации в составе ООН, принято отмечать 25 июня, как Международный день моряка.

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Профессия мореплавателя полна не только романтикой и приключениями, но множеством рисков.

Сегодня всеобщий праздник моряка
Компас, мили, штиль и волны
Знает он наверняка.

Моряк ведь не только тельняшка,
Не только бинокль и труба,
Моряк — это сила и разум,
Моряк — это жизнь навсегда!

Он любит свободу и ветер,
И солнце встает для него,
И парус, наполненный ветром
Как сила земли для него.

*****

Мой романтичный мореплаватель, моряк,
В тебе своей души не чаю.
И миру без тебя, поверь, никак.
Тебе я, свет мой ясный, пожелаю:

Хранить в спокойствии все водные границы,
Пиратов грозных с легкостью разбить.
И, наслаждаясь утренней зарницей,
За избранный свой путь судьбу благодарить.

*****

Международный день моряка.
У китов болят бока,
У дельфинов ломит уши,
Болит горло у горбуши,
У акулы нос заложен,
Черепаха больна тоже.
Разбежались все касатки,
Говорят болят лопатки.
Морской попрятался весь мир —
У моряков сегодня пир!

*****

От чистого сердца поздравляем всех моряков с профессиональным праздником! Ваш труд невозможно переоценить! И в военное, и в мирное время вам нет равных! В этот праздничный день желаем вам оставаться такими же сильными и надежными, крепкими и здоровыми, веселыми и счастливыми! Мы с берега желаем вам удачи!

Ранее Факты ICTV писали, что в аннексированном Крыму удерживают 7 украинских моряков, задержанных российскими спецслужбами.

Фото: Dreamstime.

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