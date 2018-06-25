Грядет опасный период! Что можно и нельзя делать в полнолуние

28 июня растущая Луна сменится полнолунием и наступит мистический период. Факты ICTV узнали, что нельзя делать в полнолуние, а что наоборот нужно делать, к примеру, для привлечения денег.

Чем опасен период

В этот период лунного цикла небесное тело оказывает максимально мощное влияние на природу и на организм человека. В результате – растет число аварийных инцидентов, повышается риск обострения проблем со здоровьем и совершения преступлений.

В полнолуние естественные процессы обмена веществ резко повышаются, а активность человеческого мозга достигает своего пика.

Таким образом, фаза полной луны представляет собой сложный период, в котором люди, с одной стороны, могут добиться прорыва в работе или творчестве, а с другой – пострадать от обострения проблем со здоровьем или несчастного случая.

Что нельзя делать

Крайне не рекомендуется выяснять отношения с окружающими, особенно с близкими людьми. Причина – эмоциональный фон обостряется, что влияет на способность адекватно воспринимать ситуацию. Лучше переждать это время.

Не стоит также употреблять алкоголь, так как в это время его действие на человека гораздо сильнее, чем в другие дни.

Не давайте себе тратить большие суммы денег, иначе после вы обнаружите, что купили совершенно бесполезную вещь, которая не так уж и была нужна вам. Также не рекомендуется в полнолуние давать в долг или брать кредит.

Что нужно делать

В полнолуние рекомендуется назначать брифинги, конференции, презентации, особенно, если вы собираетесь говорить о чем-то новом: об инновациях, открытиях, представлять новую модель машины, телефона, компьютера или нового кандидата куда бы то ни было.

В полнолуние хорошо заниматься садом и огородом, а также флористикой – сажать, но не пересаживать, срезать, но не обрезать, составлять букеты, но не прививать растения. То есть, что-то кардинальное вы можете делать без опаски, а промежуточные этапы лучше оставить на другие фазы Луны.

В полнолуние хорошо проходят гадания и вызывание духов – грань между реальным и ирреальным миром истончается.

Многие обряды проводятся именно в полнолуние – обряд очищения, обряд привлечения любви, обряд привлечения денег. Самый распространенный способ приманить денежку – протянуть на ладонях серебряную монетку к небу так, чтобы на нее падал свет от полной Луны.

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К слову, мы публиковали недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 25 июня по 1 июля 2018 года.

ФОТО: Рixabay