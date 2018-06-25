Остров-загадка и остров Робинзонов: топ-5 морских островов Украины

Джарылгач, Бирючий, Тендровская коса, Березань и Змеиный – 5 морских островов в Украине, путешествие на которые станет самым ярким воспоминанием о лете.

Джарылгач

Джарылгач – “украинские Мальдивы” или самый большой остров Украины. А Мальдивы – потому что песчаные пляжи с мелким белым песком очень напоминают райский берег, а пение часто встречающихся дельфинов заставит вас забыть, что вся эта сказка происходит в родной Украине. Не удивились – тогда вперед вглубь острова, который напоминает африканскую саванну. Множество лиманных озер (около 200!), благородные олени, ланы и муфлоны – это еще далеко не все, что вы можете встретить на острове.

Херсонская область, Черное море.

Как добраться

Катер с центрального пляжа Скадовска. Время в пути – от 12 мин до 1,5 часа. Частники берут от 2000 грн за катер, с группой доплывете, заплатив от 160 грн в обе стороны.

Где остановиться

Палаточный лагерь. Возле маяков есть родник с питьевой водой, а вот с дровами на острове туго, поэтому лучше прихватить с собой горелку.

Можно также остановиться У Гавриловича. Трехместные домики, палатки для туристов.

Питание, душ, умывальник, биотуалет – на свежем воздухе.

Развлечения

Пляжный футбол или волейбол, прогулки-сафари, игры в карты, вечерние разговоры у моря и просто романтические вечера на безлюдном пляже.

Бирючий

Бирючий – “остров-загадка” или Волчий остров является самой расширенной частью Федотовой косы. Пологий песчаный берег и чистейшее море – что еще нужно для полного релакса. Мелководные бухты, множество лиманов – все это покорит красотой и спокойствием. Почувствуйте здесь себя дикарем – особенно, когда встретите редких животных. К слову, здесь обитают енотовидная собака, асканийский олень и лань.

Херсонская область, Азовское море.

Как добраться

Для начала нужно добраться в Кирилловку, что в Запорожской области. А дальше – помните! Остров Бирючий – это заповедная зона. Чтобы попасть сюда есть три варианта:

получить пропуск в Херсонском управлении лесного хозяйства;

купить путевку на базу отдыха на Бирючем (про пропуск сразу забыли);

купить путевку по заказнику (пешая или по морю).

Где остановиться

Базы отдыха, гестхаузы, виллы, коттеджи на пляжах и в пляжной зоне – выбор огромный. В среднем в номере от 1000 до 1500 гривен, как обещают хозяева, глянув в окно, можно увидеть море.

Развлечения

Йога на пляже, прогулки-сафари, фотоохота, экскурсии (только для любителей идеального кадра), прогулки по морю.

Веб-камера

Тендровская коса

Тендровская коса – “остров на краю света” с чистейшими пляжами. Хорошо сформированная полоса пляжей и озера-лагуны – это те места, которые вы видели во сне. Раз вы уже во сне – посмотрите вокруг – дикие лошади кабанчики, редкие виды птиц и дельфинов окружают вас. Разбутит тут разве что “комариный All inclusive” – а что это такое, узнаете, если не возьмете защитный крем 🙂 К слову, на острове расположен один из важнейших маяков Черного моря – Тендровский маяк.

Херсонская область, Черное море.

Как добраться

Из дому строим маршрут в Очаков, что в Николаевской области. Далее помним! Рейсовые катера на Тендровскую косу не ходят, поэтому лучшее решение – скооперироваться и арендовать катер. Цена будет зависеть от размера группы.

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Где остановиться

В любом случае придется брать палатку. Если вы не опытный “покоритель островов”, можно записаться в фототур. Это упростит вам организацию путешествия.

Развлечения

Фотоохота, купание в открытом море, ужин из креветок, крабов, рапанов.

Березань

Березань – “остров исследователей” расскажет редкие истории о крейсере Очаков и лейтенанте Шмидте, которому на острове установлен памятник в виде паруса. Ехать сюда нужно не только за археологическими, геологическими и гидрологическими открытиями, но и за ответами на вечные вопросы. Красоты Черного моря и запах степной травы сами погрузят вас в пучины раздумий.

Николаевская область, Черное море.

Как добраться

До острова Березань можно добраться на катере или рыбацком баркасе из Очакова (расстояние – 8 км) или Рыбаковки (расстояние – 4 км).

Где остановиться

Остановиться на острове можно лишь в палатке. Но стоит помнить об опасностях острова – здесь водятся редкие ящерицы и змеи, некоторые из которых могут быть ядовитыми.

Развлечения

Рыбалка, дайвинг, экскурсии.

Змеиный

Змеиный – “остров робинзонов” – это живописный скалистый клочок суши посреди Черного моря, который манит своей труднодоступностью. Если вы сюда все же добрались, в награду получаете чистейшее море, четыре пляжа и главный бонус – полное отсутствие туристов. И пусть не пугает название одного из пляжей – Бандитский, возможно, это про птиц, которых, кстати, на острове обитает около 200 видов. Если вы уже одели ласты и маску, готовьтесь к невиданным находкам.

На Змеином действует музей, где выставлены фрагменты амфор, детали якорей и другие находки, сделанные во время археологических раскопок здесь.

Однако! Остров не просто так получил свое название – тут и действительно много змей, нужно быть внимательными. Это не место для отдыха в палатках.

Одесская область, Черное море.

Где остановиться

На острове есть гостевые места для туристов и небольшой магазин.

Как добраться

Первое что нужно – это добыть пропуск в Измаильском пограничном отряде. Далее на старт в Одессу, откуда нужно преодолеть 200 км до Вилково. Далее, если заранее договоритесь, вас заберет пароход, который отчаливает от местного причала к острову Змеиному. 35 км по речному и морскому пути на Касатке и вот пора выходить – причал острова перед вами. Стоимость путешествия в 2016 году в среднем составляла 2600 грн в обе стороны.

Развлечения

Дайвинг, экскурсии, прыжки в воду со скалы.