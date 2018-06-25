Отдых в Затоке 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Весело провести отпуск на море вместе с детьми. Факты ICTV предлагают обратить внимание на отдых в Затоке, если вы хотите провести отпуск у моря, не выезжая из Украины.

Затока – один из самых популярных курортов Украины. Он расположен в 60 км от Одессы. Пляжи Затоки разделяют Черное море и Днестровский лиман.

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Особенности климата, развитая инфраструктура, пологое дно и широкие без обрывов пляжи, привлекают много отдыхающих, особенно семьи с детьми.

Как добраться

От Киева до Затоки 537 км.

Поезд

Если вы решите ехать на поезде, тогда необходимо покупать билеты до Одессы (цена из Киева – от 138 грн). Потом на вокзале пересесть на электричку (56 гривен) до Затоки, которая отправляется каждые 1,5-2 часа или на маршрутку (30-60 гривен).

Автобус

Прямой автобус из Киева до Затоки будет стоить 480 гривен.

Где жить

Отели

Мини-отель Бессарабский

Отель расположен в 40 метрах от моря. На территории есть детская площадка.

В номерах есть телевизор, кондиционер, холодильник, интернет.

Стоимость проживания в двухместном номере без санузла с 20.06 по 25.08 – 800 грн, с 25.08 по 01.12 – 600 грн (цена указана за номер).

Мармелад

От отеля до пляжа 70 метров.

Здесь есть кухня для самостоятельного приготовления еды.

Во дворе есть песочница для детей, мангал и стоянка.

Проживание в двухместном номере составит с 25 июня по 11 июля – 750 гривен. С 12 июля по 25 августа – 900 гривен.

Solaris

Находится в 30 метрах от моря. У отеля есть свой пляж. На территории есть охраняемая парковка.

В каждом номере есть ванная комната, кондиционер, холодильник, телевизор и лоджия с видом на море.

Стоимость двухместного номера с 25.06 по 28.08 – 1050 грн.

Базы отдыха и пансионаты

Березка

На территории базы есть детская площадка, теннисный стол и стационарный мангал. Все номера оснащены телевизором, кондиционером, вентилятором, холодильником и Wi-Fi. В каждом номере есть терраса.

Стоимость двухместного номера без удобств – от 300 до 400 грн в сутки. Цена зависит от выбранного вами периода.

Стоимость двухместного номера со всеми удобствами – от 500 грн до 850 грн в сутки.

Сакура

Корпус базы состоит из 4-х этажей. В каждом номере есть балкон и санузел с душевой кабиной.

Вода здесь подается круглосуточно.

На базе не предусмотрена столовая для организации питания, но есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.

С 26.06 по 15.07 450-500 грн. С 16.07 по 28.08 – 500-550 грн.

Южная София

Пансионат расположен в 50 метрах от Черного моря.

В комнатах есть кондиционер, телевизор, холодильник, сейф и Wi-Fi.

На территории имеется свой медпункт, массажный кабинет, аптека и пиццерия.

Проживание в двухместном номере с 01.06 по 31.08 составит 1180 грн. в сутки. С 01.09 по 30.09 – 950 грн.

Металлист

На база есть номера разной комфортности. Также имеется кухня со всем необходимым для приготовления пищи. Комплексное питание здесь не предусмотрено.

В номерах с удобствами есть кондиционер, душ, холодильник, телевизор. Стоимость такого двухместного номера – июнь – 900 грн, июль и август – 1000 та 1100 грн.

В простых номерах есть вентиляторы. Стоимость такого номера будет 250 гривен в сутки с человека на протяжении всего лета.

Частное жилье

Все дома в Затоке переделаны под мини-отели и аппартаменты и находятся в непосредственной близости у моря.

Согласно с сайтом doba.ua, однокомнатное жилье можно снять за 400 гривен в сутки с человека.

Двухкомнатная квартира с возможностью размещения 6 человек обойдется от 800 гривен до 1000 гривен в сутки.

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Пляжи в Затоке

Пляжи в Затоке широкие, песчаные и с пологим дном. Такие условия идеально подходят для отдыха с детьми.

Многие отдыхающие любят эти пляжи из-за мягкой и практически несоленой воды. Вода в море чистая.

На пляжах Затоки нет волнорезов, из-за чего вода быстро самоочищается.

















Отдых в Затоке 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений / 9 фотографий

Развлечения в Затоке

Аквапарк

В аквапарке представлены различные виды развлечений: разнообразные водные горки, бассейны, детские и спортивные площадки.

Прогулки на катере

Для тех кто хочет совершить прогулку по вечернему морю или лиману, каждый вечер с причала отправляется катер. Можно отправиться с экскурсией на знаменитую Белгород-Днестровскую средневековую крепость или увидеть вечерние огни побережья. Стоимость прогулки 380 гривен, детям до 5-ти лет бесплатно, старше – 220 гривен.

Комплекс крытых бассейнов

До ближайшего аквапарка ехать час, но в Затоке есть комплекс крытых бассейнов для детей и взрослых. Бассейны снабжены шезлонгами и зонтиками. Находится комплекс на территории базы отдыха Солнечная. Для жильцов базы бассейн бесплатный, а если вы проживаете в другом месте, тогда придется заплатить 80 гривен в час.

Рыбалка

Черное море и Днестровский лиман богаты рыбой, а в лимане можно наловить голубых раков. К услугам рыбаков предоставляются мангал и кухня, где можно приготовить пойманную вами рыбу самостоятельно.

Для туристов за отдельную плату предоставляются снасти и наживка.

На катере помещаются 15 человек. Аренда стоит 4000 грн.

Луна-парк

Множество аттракционов для взрослых и детей. Здесь есть карусели для самых маленьких и для детей постарше. Вход на территорию парка бесплатный, оплата происходит только при покупке билета на любой из аттракционов.

Цены на продукты в Затоке

По маршруту Одесса – Затока находятся рынки, на которых продаются овощи и фрукты. Цены здесь значительно завышены, поэтому отдыхающие со своим автотранспортом делают покупки в Белгород-Днестровском. Наценка на продукты в магазинах составляет примерно 20-30%, чем в городе.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.